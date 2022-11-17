日本珪藻土壁癌防水噴霧下殺899元　免花大錢修繕也有乾淨美牆

文／C編

台灣天氣潮濕，全台各地平均相對濕度高達75%-85%，不僅容易滋生細菌，牆壁更是常常會出現壁癌、發霉等狀況，潮濕的房子長時間久住，甚至會危害身體健康，不可不慎，「Her森森」推出「日本珪藻土壁癌防水噴霧*2入組」，原價1980元、特價899元，加贈牆壁修繕補牆膏，處理黑牆問題變得簡單輕鬆。

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▲日本珪藻土壁癌防水噴霧*2入組，原價1980元、特價899元，點我購買。



這次推出的珪藻土壁癌防水噴霧，是由台灣製造，處理壁癌很有效，只要先將壁癌刮除，並且做簡易的清潔之後，就可以使用防水噴霧噴灑，直到把牆面髒污的部份蓋住，可以搭配吹風機加強風乾，就能夠重現乾淨整齊。

另外，像是牆面剝落修補、縫隙填補等小細節，這一款防水噴霧也能夠輕鬆做到，不需要花大錢重新修繕，只要簡單噴一噴，裡面的微粒因子就可以迅速填補小凹洞，讓牆面煥然一新，同時還可以預防發霉，真的是家家戶戶必備。

這次還贈送相當好用的牆壁修繕補牆膏，尤其是台灣地震頻繁，牆壁容易出現不好看的小裂紋，那就可以使用補牆膏，先擠適量於欲修補的地方，接著使用刮板填平，乾了、凝固了之後，使用極細砂紙輕輕磨平即可。

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「Her森森」推出「日本珪藻土壁癌防水噴霧*2入組」，原價1980元、特價999元，加贈牆壁修繕補牆膏，雖然是珪藻土成分，但經過SGS檢驗通過，並不含有甲醛成份，同時又可以達到吸濕效果，住基隆、林口等潮濕天氣的住戶必買。