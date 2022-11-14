Hamilton罕見35萬高價錶曝光　14K打造三角盾形錶好前衛

▲Hamilton探險系列L石英腕錶14K金款，358,600元。（圖／Hamilton提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

Hamilton（漢米爾頓）1957年由美國設計師Richard Arbib設計三角盾形錶殼設計、電子機芯的探險系列腕錶，不僅外型顛覆傳統，內在由電磁線圈驅動的革命性設計也造成轟動，傳奇巨星「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）1961年在《藍色夏威夷（Blue Hawaii）》中佩戴此錶，更將其聲勢推向顛峰，成為錶界經典之一，今年品牌歡慶130周年，特別推出限量130只14K金材質腕錶，凸顯其非凡的歷史意義。

▲探險系列L石英腕錶的錶背鐫刻Hamilton徽章，傳承全球首款電子腕錶的特色。

定價358,600元的探險系列L石英腕錶14K金款，承襲原創錶的三角盾形造型，是Hamilton罕見的高價錶，配有金色刻度、金色時分針與紅色秒針的黑色面盤，而14K金錶背鐫刻Hamilton徽章也源自全球首款電子錶的特色。

▲陳漢典日前參加金鐘獎戴MIDO先鋒系列傳承者計時碼錶，66,300元。（圖／MIDO提供，以下同）



有別於Hamilton的前衛設計，MIDO（美度表）推出復古「金錶」，以錶殼PVD玫瑰金不鏽鋼材質打造Multifort先鋒系列傳承者計時碼錶，搭配盒式藍寶石水晶玻璃鏡面、蘑菇狀計時按鈕，以及面盤上典雅的計時圈設計，都散發復古典雅的氣息，陳漢典出席本屆金鐘獎時即選戴此款錶，展現紳士風範。

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