陳妍希「繞脖禮服」造型失算顯肉！倪妮「綠色精靈裝」勾驚人腰臀比

記者王則絲／台北報導

第35屆大陸金雞獎頒獎典禮於日前舉行，紅毯上大咖雲集。陳妍希穿著一襲黑色「繞脖禮服」端莊亮相，不過本該顯瘦的黑裙似乎沒有起到作用，反而因為綁帶以及平口位置，讓她的臂膀顯壯、顯肉，令網友們直呼：「換造型師！」紅毯常勝軍倪妮不讓人失望，這回以一套透視綠色禮服化身精靈，更勾出驚人的腰臀比曲線。

▲陳妍希。（圖／翻攝自微博）



陳妍希當晚穿著Georges Chakra的黑色禮服踏上紅毯，在胸口與裙襬綴以大小錯落的水鑽，化作銀河般閃耀，並佩戴De Beers珠寶呼應閃亮元素，但本該起到修身顯瘦效果的黑色長裙，似乎沒有達到揚長避短目的，其繞脖綁帶的位置讓人不自覺將目光放在陳妍希的手臂與肩膀，照顧孩子難以避免練就的「媽媽手臂」便無所遁形，這樣的設計使她顯壯又顯肉，讓粉絲們紛紛跳出來直呼：「換造型師！」

▲倪妮。（圖／翻攝自微博）



倪妮這回則是選穿Elie Saab 2021秋冬高訂款的綠色透視禮服，幾乎透出全身大面積的肌膚，宛如植物葉片與葉脈纏繞著全身，讓她化為森林精靈般傾瀉仙氣，精緻的收腰剪裁更勾出倪妮迷人的腰臀曲線，性感卻不露骨，造型十分高級。

▲Angelababy。（圖／翻攝自微博）



然而化為精靈的不只倪妮一人，Angelababy（楊穎）當晚身穿同樣來自Elie Saab的繁花抹胸裙，則是被封為是花仙子。