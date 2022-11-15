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超勸敗！「聖誕限定彩妝」即將秒殺，動作慢了就買不到

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▲▼聖誕彩妝。（圖／品牌提供）

▲聖誕限定彩妝換上雪花新衣。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

今年即將邁入尾聲，聖誕氛圍正悄悄瀰漫中，處處皆充滿著溫馨歡樂的節慶氣息。各大美妝品牌趁著聖誕節，推出多款假期限定美妝，無論是自用或是餽贈好友都是好選擇。

▲▼聖誕彩妝。（圖／品牌提供）

▲ESTEE LAUDER 夢幻心願奢華5色唇彩組，2,800元。

內含5支絕對慾望系列唇膏，從甜嫩淡粉、百搭玫瑰、時髦正紅色等一應具全，讓你輕鬆征服年末所有聚會派對。

▲▼聖誕彩妝。（圖／品牌提供）

▲NARS 調光盤 璀璨流星 9色眼彩盤，1,950元。

以派對靈感延伸 DISCO 鏡球折射光影，打造珠光、霧光、緞光三種閃耀質地，同時變化三大光影色調，眼影粉質細緻服貼，採用璃金光感粉末，隨著派對燈光自動調光，輕鬆成為全場焦點。

▲▼聖誕彩妝。（圖／品牌提供）

▲Dior 藍星訂製腮紅盤 閃耀星辰限量版，1,950元。

將宇宙中心的DIOR星圖雕飾在限量彩盤上，粉質觸感如棉花糖般細緻綿密，能完美貼合肌膚，揉合獨特光澤粒子，輕刷雙頰暈染上猶如彗星般閃耀光澤。

▲▼聖誕彩妝。（圖／品牌提供）

▲RMK 冬季暖憶眼影盤，2,800元。

一盤匯集具暖色調的8色眼影盤。色澤能輕柔融於肌膚展現優越的顯色效果，無論是單塗或是疊擦，都是漂亮層次感。

▲▼聖誕彩妝。（圖／品牌提供）

▲SUQQU 晶采淨妍潤唇膏，#101霞薔薇，1,500元。

兼具保養成分，是打底也是唇膏，日妞最愛的玫瑰花瓣色，半濕半霧的全新柔霧質地，適合疊擦任何質地唇膏，都不影響後續發色與質感。

關鍵字：

聖誕彩妝, 盤點, 限定

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