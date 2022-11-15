2022世足必追蹤「大嫂團」IG公開！超模身材、時髦臉蛋一個比一個辣

記者王則絲／綜合報導

2022年卡達世界盃足球賽（FIFA World Cup Qatar）即將於11／20起開賽登場，除了場上備受關注的明星球員與賽事，這些帥哥鮮肉們的女友、老婆，也將成為場邊一大焦點，以下搜羅球星們火辣另一半的IG，世足「大嫂團」必須追蹤起來！

阿根廷足球隊梅西（Lionel Messi）老婆Antonela Roccuzzo

今年是梅西最後一次參加參加世界盃，將會是場上的焦點人物，而與他自小時候就相戀的老婆，可說是他生涯中最支持他的後盾，梅西老婆Antonela Roccuzzo在IG上擁有超過兩千萬粉絲，經常在網上放閃，姣好外型獲得時尚圈寵愛。

葡萄牙足球隊C羅（Cristiano Ronaldo）女友喬治娜羅德里格斯（Georgina Rodriguez）

今年37歲的C羅也可能是最後一次參賽，C羅女友喬治娜羅德里格斯狹帶C羅的5億粉絲人氣，IG粉絲數逼近四千萬，應該是最知名的球星女友了，喬治娜羅德里格斯擁有凹凸有致的火辣身材，常不吝嗇分享性感的面貌，這樣的IG能不追嗎？

英格蘭足球隊梅森芒特（Mason Mount）女友Chloe Wealleans

梅森芒特女友Chloe Wealleans有著一雙大眼與鵝蛋臉，時髦的臉孔下也超會穿衣服！IG上的穿搭照可說是女孩們的範本。

荷蘭足球隊馬泰斯德里赫特（Matthijs De Ligt）女友Annekee Molenaar

23歲的馬泰斯德里赫特本身也是帥哥球員，沒想到女友Annekee Molenaar更美！Annekee Molenaar擁有178公分、纖細的超模體態，鮮明的川字腹肌是她努力鍛鍊出的成果，除了看身材，她的高衣Q也是值得關注的一點，舉手投足散發時尚品味。

英格蘭足球隊馬奎爾（Harry Maguire）老婆霍金斯（Fern Hawins）

兩人於今年正式結婚，育有兩名可愛的女兒，Fern Hawins 現已正式更名為Fern Maguire，她經常在IG上與老公大方放閃，一頭烏黑的波浪長髮很有氣質，尤其是笑起來的模樣特別美。

法國足球隊安托萬格里兹曼Antoine Griezmann老婆Erika Choperena

法國隊最帥前鋒安托萬格里兹曼的老婆Erika Choperena的IG肯定必追！於2017年結婚的兩人，育有三個可愛的孩子，雖然漂亮性感的Erika Choperena本人鮮少露面，但她經常會在社群分享自己的萌小孩，整個版面都超療癒。

瑞士足球隊沙奇里（Xherdan Shaqiri）女友杜拉塔阿梅塔吉（Dhurata Ahmetaj）

Dhurata Ahmetaj是一名超模，無論穿著街頭風裝扮、法式優雅或是性感洋裝，都擋不住她的氣場，IG上經常分享她的私服穿搭，值得女孩們參考。

巴西足球隊柯斯塔（Douglas Costa）老婆納塔利亞費利克斯（Nathalia Felix）

Nathalia Felix擁有精緻臉孔與魔鬼身材，在社群上擁有五十多萬粉絲，時尚品味中流瀉名媛風格，身上的行頭都很有看點。