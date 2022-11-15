fb ig video ETtoday search mobile

蔡依林美胸、玉腿齊發辣翻　放送媚眼襯蛇包

>

▲▼蔡依林 。（圖／公關照）

▲寶格麗品牌代言人蔡依林性感演繹Serpentine Vertical Tote黑色小牛皮托特包，88,500元。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

天后蔡依林向來勇於挑戰各種前衛造型，身為寶格麗（BVLGARI）品牌代言人的她，近日為主打的靈蛇主題包款上陣拍形象照，連換亮片露肚褲裝與低胸露背黑色小洋裝，她以斜倚、趴臥姿態展示新包，美胸、玉腿齊發，配上她會放電的魅惑眼神，性感指數破表。

▲▼蔡依林 。（圖／公關照）

▲蔡依林戴上寶格麗Serpenti珠寶、腕錶與Serpenti Forever Spring Shade春日浪漫蟒蛇皮肩背包相呼應，包款165,000元。

42歲的蔡依林向來不吝惜展現她凹凸有致的玲瓏身材，此次她以黑色小洋裝搭配Serpentine Vertical Tote黑色小牛皮托特包與Serpenti Forever Spring Shade春日浪漫蟒蛇皮肩背包，她的迷人姿態讓人霎時間忘了該將目光投向她還是包款；另一套花卉亮片褲裝則顯得青春活潑，絕配Serpenti Reverse陽光黃水晶色小牛皮肩背包及Serpenti Forever East-West Maxi Chain甜菜根尖晶石色小牛皮肩背包。

▲▼蔡依林 。（圖／公關照）

▲蔡依林以花卉圖案亮片褲裝搭配Serpenti Reverse陽光黃水晶色小牛皮肩背包，89,200元。

蔡依林不僅為代言的寶格麗盡心做造型，自己即將於12月31日起於台北小巨蛋舉辦《TOYOTA蔡依林UGLY BEAUTY 世界巡迴演唱會FINALE in TAIPEI台北最終場》的首波宣傳照，也大秀她前衛的時尚風格，選穿肩膀凸起兩個「惡魔角」的RICK OWENS 2022秋冬系列的禮服，充滿未來感，巧的是同樣氣場超強的劉嘉玲，也穿上此款登上雜誌，果然都是演藝圈女王級人物才撐得起。

▲▼蔡依林 。（圖／公關照）

▲蔡依林在演唱會宣傳照中，穿RICK OWENS 2022秋冬系列的凸起墊肩的禮服很吸睛。（圖／翻攝jolin_cai IG）

►曾馨瑩露一手百萬「錶王」、AP陀飛輪錶慶生　各大精品獻花禮祝賀

►凱特王妃與碧翠絲公主連環撞衫　洩露兩人包色購物習慣



關鍵字：

蔡依林, 寶格麗, BVLGARI

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

ET Fashion

推薦閱讀

Hamilton罕見35萬高價錶曝光　14K打造三角盾形錶好前衛

Hamilton罕見35萬高價錶曝光　14K打造三角盾形錶好前衛

啟動G-SHOCK背光跳出瑪利歐　8 bit像素風格錶好復古

啟動G-SHOCK背光跳出瑪利歐　8 bit像素風格錶好復古

梵克雅寶幸運草珠寶展好看又好拍　可愛動物LINE貼圖同步首發

梵克雅寶幸運草珠寶展好看又好拍　可愛動物LINE貼圖同步首發

泰迪熊珠寶穿美人魚裝好夢幻　貓熊推珍珠雪球Q爆 凱蒂佩芮性渾圓美胸大解放　巧搭珍珠頸鍊秀衝突美 曾馨瑩露一手百萬「錶王」、AP陀飛輪錶慶生　各大精品獻花禮祝賀 愛馬仕發威一錶奪二獎　MB＆F抱回「鐘錶奧斯卡」最大獎 凱特王妃變「同色控」全身綠　亮點紅花胸針送小朋友 楊祐寧圖謀百年靈百萬陀飛輪錶　喊話老婆「妳開會可戴」 韓韶禧收起厭世臉大秀長腿　女人味迷你裙絕配歐米茄金錶

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面