蔡依林美胸、玉腿齊發辣翻　放送媚眼襯蛇包

▲寶格麗品牌代言人蔡依林性感演繹Serpentine Vertical Tote黑色小牛皮托特包，88,500元。（圖／寶格麗提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

天后蔡依林向來勇於挑戰各種前衛造型，身為寶格麗（BVLGARI）品牌代言人的她，近日為主打的靈蛇主題包款上陣拍形象照，連換亮片露肚褲裝與低胸露背黑色小洋裝，她以斜倚、趴臥姿態展示新包，美胸、玉腿齊發，配上她會放電的魅惑眼神，性感指數破表。

▲蔡依林戴上寶格麗Serpenti珠寶、腕錶與Serpenti Forever Spring Shade春日浪漫蟒蛇皮肩背包相呼應，包款165,000元。

42歲的蔡依林向來不吝惜展現她凹凸有致的玲瓏身材，此次她以黑色小洋裝搭配Serpentine Vertical Tote黑色小牛皮托特包與Serpenti Forever Spring Shade春日浪漫蟒蛇皮肩背包，她的迷人姿態讓人霎時間忘了該將目光投向她還是包款；另一套花卉亮片褲裝則顯得青春活潑，絕配Serpenti Reverse陽光黃水晶色小牛皮肩背包及Serpenti Forever East-West Maxi Chain甜菜根尖晶石色小牛皮肩背包。

▲蔡依林以花卉圖案亮片褲裝搭配Serpenti Reverse陽光黃水晶色小牛皮肩背包，89,200元。

蔡依林不僅為代言的寶格麗盡心做造型，自己即將於12月31日起於台北小巨蛋舉辦《TOYOTA蔡依林UGLY BEAUTY 世界巡迴演唱會FINALE in TAIPEI台北最終場》的首波宣傳照，也大秀她前衛的時尚風格，選穿肩膀凸起兩個「惡魔角」的RICK OWENS 2022秋冬系列的禮服，充滿未來感，巧的是同樣氣場超強的劉嘉玲，也穿上此款登上雜誌，果然都是演藝圈女王級人物才撐得起。

▲蔡依林在演唱會宣傳照中，穿RICK OWENS 2022秋冬系列的凸起墊肩的禮服很吸睛。（圖／翻攝jolin_cai IG）

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