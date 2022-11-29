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復古背心讓你秋冬也保暖！定番飛行外套、機能軍裝　Y2K風格這樣買

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

走到2022年末，Y2K風潮絲毫沒有退燒的跡象，但除了緊身短版上衣、螢光色亮面低腰褲之外，背心也是Y2K辣妹不可或缺的單品之一！可能有人會覺得背心很難搭配，一不小心就會成大媽時尚。千萬別煩惱，Sacai定番的MA-1背心跟辣妹最愛的Marine Serre，讓妳秋冬愛美不用流鼻水，單穿或內搭一件都很有個性。

▲Y2K背心。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Y2K仍在獨領風騷，許多品牌秋冬推出復古背心，延續熱度。（圖／翻攝自IG@marineserre_official、Sacai官網）

Sacai

阿布千登勢每年都會推出以MA-1變形的各式單品，今年秋冬上市的MA-1背心維持一貫的Oversized版型，比起一般的背心袖子，這件單品在袖子處稍微延伸的小包袖設計，能完美修飾肩型，並在袖襱處拼接螺紋袖口，不只能夠防風，更能防走光，讓妳秋冬能單穿這件背心，大方出行。

▲Sacai定番的飛行外套，今年變成背心，復古中帶著帥氣。（圖／翻攝自Farfetch官網）

▲Sacai定番的飛行外套，今年變成背心，復古中帶著帥氣。（圖／翻攝自Farfetch官網）

Marine Serre

法國設計師Marine Serre同名品牌以彎月Logo紅遍全球，一直以來都以環保、年輕的形象備受大眾喜愛，今年秋冬也推出了以一條半舊牛仔褲拼接再生的V領背心，短款貼身的版型，剛剛好勾勒出完美的身材，同時領口也有小心機，開得比平常更低，讓鎖骨自然露出，以Y2K潑辣復古的性感熱浪，沖走秋冬的沉悶與寒意。

▲Marine Serre賦予舊牛仔褲新生，所打造的Y2K背心，重視環保又性感惹火。（圖／翻攝自Farfetch官網）

▲Marine Serre賦予舊牛仔褲新生，所打造的Y2K背心，重視環保又性感惹火。（圖／翻攝自Farfetch官網）

WTAPS

雖然是男裝，但是WTAPS獨特的帥氣風格也讓人難以抵擋，以軍裝、警裝作為靈感，機能感的大口袋，配上品牌特有的緹花織帶，在低調中帶著叛逆不羈，讓人在穿上時彷彿無所畏懼，領口獨特的設計更是讓人印象深刻，立領向下延伸、往後卻變形成類似愛心的弧線，率性而不失可愛，也適合女孩們嘗試。

▲WTAPS以軍警背心為靈感，背心帶著帥氣與可愛，無論性別都能輕鬆著用。（圖／翻攝自Farfetch官網）

▲WTAPS以軍警背心為靈感，背心帥氣與可愛並存，無論性別都能輕鬆著用。（圖／翻攝自Farfetch官網）

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關鍵字：

Sacai, Marine Serre, WTAPS, Y2K, 背心

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