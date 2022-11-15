蔡依林同款PUMA奶茶厚底鞋超燒！　街頭風adidas Originals秋冬必收

記者鮑璿安／綜合報導

秋冬時節是時候為腳上換雙全新單品了，各大品牌本季紛紛回歸了熱門鞋款，像是adidas Originals為經典FORUM鞋款換上新色混搭，由王淨、曾敬驊詮釋前衛街頭感。而PUMA則是有全新 70’s Psychedelic復古迷幻系列，再次掀起一波厚底鞋熱潮，不收不行！



PUMA 70’s Psychedelic復古迷幻系列





▲蔡依林演繹全新 PUMA 70’s Phychedelic 復古迷幻時尚系列，於 11月17日登場 。（圖／品牌提供）

厚底控又有新鞋可收了，全新 PUMA 70’s Phychedelic 復古迷幻時尚系列打造出鋸齒鞋款，以厚底美學和層層堆疊的中底搭配奶茶色彎刀元素增添辨識度，連天后蔡依林也搶先演繹，運用暖絨外套搭配窄裙，營造秋冬時尚，系列將於 11 月 17 日登場。

adidas Originals 2022 FORUM 秋冬系列





▲王淨（左）、曾敬驊演繹adidas Originals 2022 FORUM 秋冬系列。（圖／品牌提供）

adidas Originals特別邀請到王淨、曾敬驊拍攝全新形象照，示範秋冬街頭風，王淨穿著米色與奶茶色拼接皮革的全新FORUM 鞋款，搭配連帽環保皮草外套；曾敬驊則是演繹了復古色調的白、綠、黑三重配色 FORUM鞋款 ，線條幹練，經典又耐看。

JORDAN BRAND 2022冬季系列鞋款





▲JORDAN BRAND 2022冬季系列鞋款，左為女性專屬藏青色 。（圖／品牌提供）

2022年冬季，Jordan Brand所推出的Air Jordan XI Varsity Red以全新鮮亮的白紅配色，對Tinker Hatfield的傳奇作品進行了新的演繹。紅色漆皮與白色尼龍的混搭相當吸睛；別忘記在本次Air Jordan XI的回歸中，還藏有以藏青色打造的「女性專屬」Air Jordan XI Midnight Navy配色。