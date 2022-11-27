張員瑛大波浪捲怎麼夾？髮型師親授電棒使用小技巧　離子夾也能上手

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

韓系idol髮型總有自己的風格，負責張員瑛的髮型師Boda就自己開設了Youtube頻道，分享自己夾出韓系髮型的方法。以下精選三款經典款，一起學起來！

基本大波浪



是韓系捲髮中最基本的髮型之一，使用中大型的電棒只需要兩個主要手法就能完成，如果是頭髮比較軟的人可選用35~38mm左右，頭髮較粗硬的人則可以挑選38~40mm。

重點1.上半部分夾片朝上，髮絲向下捲打造澎度。

重點2.從下巴開始將電棒拿直，髮絲向後繞，打造自然捲度。

使用工具：38mm以上電棒捲

離子夾水波紋

離子夾也可以夾出漂亮捲度，建議大家可以挑選面板是稍微有弧度的款式，夾出來的捲會更漂亮。

重點1.從髮尾開始夾出C字彎

重點2.反向夾後一定要用手固定，溫度下降後再放開

使用工具：外型有弧度之離子夾皆可

韓系超大S型捲

像這種超大型的wave雖然可以用燙的燙出來，但大部分髮型師也會建議在剪了層次後用電棒下去造型，讓整個立體度更鮮明。

重點1.從髮長中段開始向外後固定，待溫度下降再放開。

重點2.不用把頭髮整個繞一圈，只需繞著電棒加熱後固定就好。

使用工具：40mm電捲棒

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