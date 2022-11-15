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安格斯12星座一周運勢11／14-11／20　牡羊、巨蟹準備脫單了

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

只能說金星的出現為牡羊座點亮了一盞明燈，這周的羊兒感情有機會開紅盤，脫單的契機也許就在這幾天，不妨讓自己的外貌、氣色維持在最佳狀態，給自己新的穿搭或髮型，煥然一新的妝扮將能讓你緣分大增！可惜工作上可就沒有那麼如魚得水，與同事同儕的相處將可能頻傳狀況危機，得對下屬同事好一點，彼此有個照應。

金牛座 4.21~5.20

即將步入冬季的初冷時節，金牛座要特別注意身體上的各種警訊，抓住時間為自己滋補一下，能有助於健康、提升免疫力！工作上的任何事要能夠集中精神應付，以免輕忽小問題而創造大麻煩。感情進行中的金牛座，彼此感情愈來愈冷，互動也像老夫老妻，需要新的刺激，可計畫一場兩個人的旅行，讓彼此感受驚喜的樂趣。

雙子座 5.21~6.20

水星的移位無疑讓雙子的才氣變本加厲，近期的你似乎有「腦內大解放」的氣勢，無論想法、創意甚至專業度上都高人一等，腦筋特別靈活，同時擁有很強的直覺， 跟著你的感覺走就絕對不會錯。感情上得學著小心翼翼守住兩人好不容易維持住的關係，讓某些事保有一點矇矓度才有美感，太想要追根究底，可能惹怒情人、嚇跑心上人。

巨蟹座 6.21~7.21

感情宮位多了聰慧的水星和魅力無敵的金星加持，巨蟹座這周很可能沉浸在浪漫的粉紅色泡泡中難以自拔，特別是單身蟹在下半月開始，將走入一段桃花綻放期，不妨積極一點，抓住今年的尾巴，好好為自己的幸福加油！有對象者如果想要無痛磨合，就不要太斤斤計較，其實你先退讓一步，對方會退讓3步，想要海闊天空就別太咄咄逼人啊！

獅子座 7.22~8.22

雖然能言善道加上靈活又風趣的反應，能讓獅子在人前加分不少，不過這周少了水星助力，獅子能言善道的優勢也相對黯淡，不想給人油嘴滑舌、油腔滑調的油滑印象，就需要適時修正自己待人接物的態度。此時感情顯得撲朔迷離，可能連你自己都不是很清楚自己的意念想法，已有另一半的人感情心心相印，並不受距離影響。

處女座 8.23~9.22

處女座本周表面看來各方面表現中規中矩、無風無雨，其實在木星逆行之下仍帶有小小隱憂，這周身邊朋友頻生事端，很可能打壞你規律的生活節奏，心情也會起伏不 定，讓專注於工作的你感到腹背受敵，得同時擺平好公事和私務。感情運勢略為走弱，偶包特別大顆的你，就算孤單也不輕易說出口，感情上走到一個陰陰雨雨的低潮期。

天秤座 9.23~10.22

天秤座這周感情宮位出現變化，容易在心軟下作出委屈自己的決定，妥協之後事情並不見得就獲得解決，建議所有戀愛中的秤子得適時硬起來，表達自己內心的真正想法，同時好好溝通，一昧忍讓並不能對彼此感情有所幫助！單身者緣份較單薄，暫時看不出太大的變化；至於社交人際運勢頗佳，有機會認識到能為你帶來幫助的貴 人。

天蠍座 10.23~11.22

上周天蠍的表現能量慢慢變強，這周的你則有很大機率成為大家目光下的焦點，一舉一動都能惹來不少八卦側目，不想成為大家的話題焦點，那麼就要收起耳朵，不必太在意別人為你打的分數，反倒是工作或是感情上你需要更專注，特別是有對象的，別忽略了情人各種暗示警訊，也許該花點時間好好修補兩人愈來愈疏離的感情。

射手座 11.23~12.21

金星、水星的小小移位之下，對射手來說雖然不會構成太劇烈的影響，但仍要時時做足準備，運勢將有機會在近期來個翻身大扭轉，特別是工作上不甚順利的進度， 一下子可以有所進展，而藉著行星們帶來的優勢，可以為單身者帶來桃花緣。多與情人、好友出去走走，對你會有正面的影響，戶外或大自然的環境最佳！

摩羯座 12.22~1.19

摩羯得要時刻記得「山不轉路轉」的道理，千萬別勉強自己去達成那些明明做不到的事，懂得借力使力、順勢而為，自己的心理壓力才不會那麼重。無論是工作或感情，少了得失心反而更有進展。此時感情上有些黯淡無光，雖然你友善又貼心，但單身者還是得靜觀其變，暫時很難讓關係進階。

水瓶座 1.20~2.18

雖然水瓶表面看起來狀況不錯，但其實內心經常七上八下、六神無主，這周的你尤其需要克服情緒上的低落，來自工作或感情上的挫折與失落很可能讓你不是那麼好受，得當心自己在言語上過於強詞奪理得罪了身邊重要的人，需要多多投注心力在自己感興趣的事物上，專注在某一件事情上將能重燃你對生活的熱情。

雙魚座 2.19~3.20

木星逆行本命宮位走入了尾聲，對雙魚而言，未來這周壓力緩緩消散，可以有更靈活的心迎戰職場上的各種大小挑戰，慢慢開始展露才華，此時人際與愛情仍是魚兒得加把勁的地方，有談得來的朋友或心上人，就不需要太矜持表達你的想法，也不需刻意掩飾好感，不妨讓自己更坦率一些會更可愛。

 

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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