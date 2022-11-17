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演活《她和她的她》狼師！編、導、演全才　關於金馬影帝陳以文的5件事

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

Netflix懸疑劇集《她和她的她》推出後受到極大迴響，劇中碰觸的各面向議題、演員演技等，都引起觀眾熱烈討論，其中演出性侵女學生的「謝老師」陳以文，引起觀眾憤怒，足見陳以文演技精湛，讓整部作品更加出色。事實上陳以文不僅是個優秀演員，在幕前幕後的經歷已30多年，也還是知名的導演、劇作家與編劇，也曾出版書籍談自己的電影人生，可說是全才型、全方位的陳以文，以下盤點關於他的5件事。

1.3000元拍片，回收60萬元！

陳以文是演員出身，早年與名導楊德昌合作過多部電影，除演出外也擔任幕後製作，他1994年拍攝首部短片《暴力紀實錄》，當時成本僅新台幣3000元，事後卻以此片回收了60萬元，更獲得不少影展肯定，精準的拍攝與投資令人驚嘆，更因此被《財訊》雜誌報導。

2.寫書、舞台劇通通難不倒

陳以文的著作《殺掉青春沒有夢：有些事，要等電影殺青了才知道》，談著和導演、演員們的合作花絮，楊德昌、陳柏霖、戴立忍、宮澤理惠、田中麗奈、水野美紀、柏原崇……也談拍電影的夢想與現實面。

他90年代起就不停參與舞台劇，為了從導演回歸演員身分，他自行接受演員培訓，再自編自導自演舞台劇《死刑犯的最後一天》，接著在導演鍾孟宏的《一路順風》中演出阿文一角，演技精湛、演什麼都信手拈來的他，就此回歸最愛的「表演」上，進而大放異彩。

3.影視大獎常客

陳以文1998年自編自導首部劇情長片《果醬》，當時被評論為融合楊德昌和昆汀塔倫提諾的風格，2000年的犯罪動作片《想死趁現在》引起不小的話題，當時找來水野美紀、戴立忍、柏原崇和高捷等人主演，上演精彩的黑吃黑戲碼，同年他執導的喜劇片《運轉手之戀》則讓人耳目一新，除了拿下第37屆金馬獎評審團大獎、臺北電影節評審團大獎及最佳導演獎外，也入圍德國柏林影展。

他2019年以《陽光普照》拿下第56屆金馬獎最佳男主角，同時獲得台灣影評人協會最佳男演員肯定，他說自己剛開始執導電影時，別人還會疑惑，「他不是演員嗎？」他對此幽默表示：「多年後，在我演了20多年導演後，終於做回演員了。」

4.挑戰角色多變

陳以文演出的角色繁複多變，他可以是《瀑布》裡的暖男，但在和陳湘琪共演《修行》中，則是互相生厭的中年夫妻，他可以是《陽光普照》裡，有愛說不出口的老爸，也可以是《大佛普拉斯》裡能言善道的高委員，他可以是《複身犯》中奸詐狡猾的商人，又可以是《詭扯》裡的鄉下農夫徐伯，每個角色都令人覺得入木三分，讓人相當佩服他的功力。

近來在《她和她的她》中，陳以文演出對女主角「林晨曦」伸出狼爪的國中理化老師「謝志忠」，角色既要可惡至極，又要裝無辜，女主角許瑋甯說看到他會想下意識遠離，導演卓立也忍不住大讚：「不愧是影帝。」在劇中飾演少女林晨曦的林奕嵐表示，試戲時還好，但正式演出時，陳以文的表情、動作和情緒都是「來真的」，她坦言當場被嚇壞直接崩潰大哭，剛拍完戲也對陳以文有陰影、看到他會害怕，但後來陳以文先找她聊天，不僅追蹤她IG，也會給予回應，他私下的親切和善，讓林奕嵐逐漸拋開恐懼感。

5.愛情長跑逾30年，對方是「生命中最佳女主角」

陳以文在拿下金馬獎影帝寶座後，特別感謝陪伴他愛情長跑超過30年的「美棣」，兩人是學姐弟關係，一路交往至今，他也感性承諾會永遠和對方在一起。之所以不稱呼對方為女友，是因為「女朋友是3、5年，我們在一起30年，台灣也沒有同居人這個說法，所以說她是生命中的最佳女主角」。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 她和她的她, 陳以文

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