最美保養選品店誠品南西開幕　獨家引進全球8個美妝香氛品牌

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華敦集團旗下全新選品店「hearth」2022年末壓軸登場！首波一口氣從全世界引進8個品牌，像法國香氛PARFUMS DE LA BASTIDE香墅旅程、英國最美生活清潔品牌TINCTURE都備受矚目。第一間店開在誠品南西，保養控必須逛一波。

hearth=with Heart，for Earth

2022年末登場的全新選品店「hearth」，名字來自heart和earth二字的結合，代表「with Heart，for Earth」，要為家中帶入溫暖，同時也兼顧對環境的關愛。所有引進的品牌都不做動物實驗、成份天然、使用友善環境包材。

在這個理念之下，2022年首登場就一口氣自英國、美國、法國、南非等國家引進8個保養、香氛、生活品牌，聲勢浩大。

引進品牌包括：

英國AMLY：從英國田野中誕生的獨有銀礦泉水保養。

法國PARFUMS DE LA BASTIDE香墅旅程：來自普羅旺斯手作工坊，回歸最純粹清雅香息。

美國VIRTUE：第一家研發頭髮蛋白科技的全方位護理髮品。

美國MALAYA ORGANICS：結合植物魔力與高效科學的美容油專家。

南非TDA：非洲特有植物結合科技，五星級度假飯店SPA指定使用的天然療癒品牌。

法國Graine de Pastel菘藍之鑰：專研法國流傳百年神奇植物「菘藍」的溫柔保養專家。

法國Rose et Marius：普羅旺斯香氛之王，獨創手工花磚瓷杯蠟燭。

英國TINCTURE：最美象牙白色系，使用天然植萃的居家清潔品牌。

主打品牌：PARFUMS DE LA BASTIDE香墅旅程

位於普羅旺斯的PARFUMS DE LA BASTIDE香墅旅程堅持選擇源自天然萃取的成份，特別強調「使用在地的天然原料」，因此大量使用普羅旺斯最具象徵性原料以及在地中海和呂貝隆山脈之間大量生長的柑橘類水果、花卉、植物和樹木及土壤。

每一罐香墅旅程香水皆經過繁瑣的手工程序與時間才能產出，讓香水有時間依據自然法則醞釀熟成…就像普羅旺斯的生活一樣，在緩慢中展現生活的美好。

不僅原料，品牌連供應、製造和倉儲地點都距離相當近，減少運輸產生的碳排放。商品和包裝中均使用天然材料和可再生材料，盡量避免過度與無用的包裝。甚至連盒子和瓶子都是絲網印刷，減少墨水消耗。

明星商品推薦：安的列斯葡萄柚香水

夕陽漸落，夏日的海岸派對才正要開始，空氣中洋溢清新的葡萄柚香氣與美麗的格拉斯玫瑰。清爽果香夾帶著細緻玫瑰花瓣香，如同令人無法抗拒的果香雞尾酒。

香調：粉紅葡萄柚、血橙、零陵香豆、格拉斯玫瑰、安息香、廣藿香、雪松。

明星商品推薦：格拉斯玫瑰香水

歡愉、閃亮、雅緻、自由。靈感來自剛採摘的玫瑰花瓣中，再加入一抹粉紅胡椒和淡淡的黑醋栗，果香和閃耀發光的香氣融合在一起，使香水如同一杯粉紅香檳，鮮活而又明亮。

香調：血橙、黑胡椒、粉紅胡椒、格拉斯玫瑰、黑醋栗、茉莉、檀香、廣藿香。

明星商品推薦：雪松木苔蘚香氛蠟燭

新鮮上蠟的木製家具和陳年木頭地板融合散發出令人驚豔難忘的氣味。溫暖沉穩的木頭香調，點燃後彷彿置身在溫暖的家中。

主調：小茴香、雪松、柏樹、橡苔、熏香、羊絨木。

主打品牌：AMLY

創立於英國的AMLY，品牌本身有「古老野生花草甸」的含義。創辦人LISA SMALLPEICE和KERRY MOORE在英國鄉間開闢有機農場，種植所需的保養原料。

過程中意外發現農場地下有著蘊含豐富礦物質的水源，獨特的礦泉水中蘊含天然銀鹽（Silver Salts），更內含銀離子，修護力強大。因此她們將之運用在保養品中，品牌所有產品含的水分皆來自天然銀礦泉水。另外再搭配天然植萃及植物活性成份，創造出有效且全方位的保養品，是英國近年最受矚目的天然保養品牌。

明星商品：銀泉精華噴霧

蘊含獨家強大抗氧修護天然銀鹽與銀離子，添加植萃活性，讓肌膚由內而外的水亮。一共有保濕光采、防禦淨化、舒眠修護三款。

主打品牌：VIRTUE

來自美國的VIRTUE強調以生物技術加上頭髮科學研究，從根本創造出頭髮最需要的修護與保養品。品牌最受矚目的就是專利成分「α60ku髮蛋白修護因子（Alpha Keratin 60ku®）」，原本是由生技公司研發的成份，用於再生醫學治療用途。

由於α60ku角蛋白是源自生物科技合成的類人髮角蛋白，特別容易被頭髮接納與吸收，因此被發現在洗、護髮上擁有卓越效果，特別是針對受損、分叉髮質的撫平與修護。

推薦商品：甦活淨化洗髮精

徹底洗淨頭皮髒汙與油垢，為頭髮創造健康的生長環境。含有Alpha + Gamma角蛋白、大米保濕萃取和紅藻萃取成份，加強呵護頭皮。香調揉和綠色香草、明亮的柑橘、純淨的花朵和沉穩木質，再添加羅勒和廣藿香精油，散發愉悅迷人的香氣。

MALAYA ORGANICS

創辦人Katya自幼在俄羅斯長大，從小就跟隨著祖母與母親學習植物草藥的神奇功效，之後成為保養配方專家，除了運用豐富的植萃全方位的呵護臉部與身體，更以香氣與質地同步喚醒感官，帶來身心平衡。MALAYA ORGANICS使用成份採擷自世界各地最高品質之天然植物，包括西伯利亞高原、亞馬遜河叢林、印度、摩洛哥沙漠及北美平原，並從中淬煉出頂尖活性成份，溫和有效地緩解肌膚問題。

明星商品：煥顏植萃精華油

蘊含26種非凡的有機植物活性配方，包含以手工工法從11種植物油中淬煉出豐富的Omega-3、6、9與維他命A、C、B、E。質地輕盈卻能迅速滲透，為肌膚提供保濕潤澤。加上豐富的維他命成分撫平歲月痕跡。

TDA

TDA（全名TERRES D'AFRIQUE，非洲語中意為「尊敬的大地」）創辦人Helary博士擁有環境和野生動物管理博士學位，致力於展示非洲豐富多樣的成份力量，並以公平交易責任與非洲當地婦女合作，希望非洲獨有的成分推向世界。包括南非國寶茶、馬魯拉果、卡拉哈里甜瓜、南非香葉木、好望角蘆薈、吊燈樹果等等，非常有特色。

明星商品：國寶茶深層清潔面膜

珍貴的火山灰泥能吸附肌膚髒污，火山灰泥的電荷能有效防止已吸附出的髒污回流。當中添加天然椰子油，用後肌膚不乾澀，搭配好望角蘆薈含必需胺基酸、維生素、礦物質與多醣體，能讓肌膚柔嫩並充滿彈力。

Graine de Pastel菘藍之鑰

品牌引以為傲的超級活性成份-菘藍（PASTEL），在文藝復興時期曾作為染料，可將布料染成美麗的藍色因而得名。菘藍自中世紀時起被廣泛種植於修道院的花園當中，並以能促進傷口癒合的特性被記載於法國藥典中。品牌採用永續栽種方式，透過採擷菘藍籽並冷壓處理淬煉出菘藍籽油。菘藍籽油除了卓越保濕效果，更含豐富維生素E，以及含有豐富的Omega-3,6,9，能提供絕佳的營養並能有效強化肌膚保護力。

明星商品：溫和卸妝乳

能溫和清除臉上髒汙與彩妝，加上含有白嶺土還能深層淨化毛孔，並補充肌膚微量元素，搭配豐富菘藍籽油提供長效的保濕與屏障保護。質地溫和，眼唇亦適用，使用後肌膚平滑乾爽、明亮有光澤。還帶有檸檬、佛手柑、柑橘、橙花、薰衣草的精油香氣。

Rose et Marius

創始人Magali Fleurquin Bonnard以在南法普羅旺斯的童年回憶為靈感創立了品牌，和大家分享過往祖母Rose家的美好時光，開啟一場嗅覺之旅，尋香追憶似水年華。最著名的就是以手工打造的「古瓷燭杯」，材料來自南法頂級瓷器之都-里摩日（Limoges）。

香氛蠟燭在燃燒時，外圍瓷杯會變得半透明，進而能讓燭光將古瓷上的圖騰淺淺投映出來，燃燒完還能當燈罩使用。

明星商品：Rose et Marius古瓷杯蠟燭禮盒

內裡搭配的香氛蠟燭使用礦物蠟與植物蠟配方，能使香味擁有最佳的擴散效果，搭配源自法國香水之都格拉斯的獨家高級訂製香氛，點燃時為居家增添浪漫氣氛。

TINCTURE

最美象牙白色系居家清潔品牌！擺脫一般清潔用品的雜亂色彩，來自英國TINCTURE主打簡潔純白色系設計。創始人安吉麗卡達文波特身為四個孩子的母親，家中還飼養寵物，因為孩子深受哮喘和濕疹等疾病所苦，一直致力尋找高性能且無毒的清潔產品，遍尋不著後決定自己研發產品並成立品牌。今年還榮獲倫敦2022年最佳無毒居家清潔第一名。

明星商品：全效表面清潔噴霧

多用途噴霧劑適用於大理石和花崗岩等材質，徹底去除油脂與汙垢、異味。獨特的精油配方，包括鼠尾草、桉樹、肉桂、百里香和雪松，營造出如森林般的舒適氣息。

全台第一間店開在誠品南西

全台首家hearth實體店面就在台北誠品南西百貨一樓，於11月18日開幕。以「大地橘」色調貫穿全店，象徵活力與溫暖。點綴其中的還有海洋藍、草原綠、暖陽黃，都是來自大自然的色彩。

店面中央還很特別地規劃成「beating heart」，以樂高般的移動櫃體組成最有趣陳列。讓hearth不僅能依照主題提供選品展示，還可以舉辦不定期「店中店」有趣POP-UP，每次走進店內就像看了一場迷你展覽般有趣。

首波與「全台最美植物店」MRS. INOUE攜手合作

hearth店中店首波與「全台最美植物選品店」MRS. INOUE PLANT SHOP井上太太植物雜貨店強勢攜手，讓大家走進hearth感受滿滿綠植療癒力。

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