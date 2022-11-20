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《王冠》伊莉莎白戴比基被評「最像黛妃」　戲外紅毯時刻也神似

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

最新一季《王冠》裡飾演黛安娜王妃的伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki），被評為神韻與黛安娜王妃最相近的女演員。透過造型師以及化妝師的巧手打點長得像或許也理所當然，然而，在整理Elizabeth Debicki歷年來的紅毯、首映會造型的過程中，意外發現這位女星戲外某些時刻也非常像黛安娜王妃！

2017 品牌活動

西裝外套＋禮帽是黛安娜王妃的一個造型穿搭，Elizabeth Debicki一件直角肩的條紋西裝外套配上黑色紳士帽，雙排扣的設計看起來頗為率性；1986年，黛安娜王妃在一次參訪行程中，以經典的黑白搭配，西裝外套的不對稱細節，顯現她在穿搭方面仍略勝一籌的高衣Q功力。

2018 坎城影展

除了在戲內重新復刻了黛安娜王妃的水藍色洋裝造型，在2018年坎城影展的一場記者會上，Elizabeth Debicki一襲低胸晚禮服的色調與水鑽細節也非常神似黛安娜王妃。當年王妃選擇搭配的是垂墜式耳環、Elizabeth Debicki則是選擇顯眼的圓形鑽石耳環。

2019 Met Gala

大家還記得2019 Met Gala那搶盡鋒頭的《Camp: Notes on Fashion》敢曝主題嗎？各明星絞盡腦汁端出誇張輪廓的紅毯禮服，Elizabeth Debicki則以Salvatore Ferragamo一抹淡雅的粉紅蝴蝶結禮服，清新之姿令人留下印象。

恰巧與黛安娜王妃一次皇室形象照當中所穿的緞面澎裙禮服有些相似，王妃的蝴蝶結較小，點綴於兩袖位置；兩人剛好都是往後梳的髮型，整體優雅氣質不謀而合。

 
 
 
 
 

 
 

2022《王冠》首映會

隨著《王冠》上映，Elizabeth Debicki日前也馬不停蹄地在各地忙於宣傳活動，其中一套禮服是來自Dior 2022春夏的高訂系列，性感的小V字領口，配上繞頸又墜地的設計，就非常像⋯⋯

1987年，黛安娜王妃出席坎城影展的造型！當年是由王妃最愛的設計師Catherine Walker替她量身打造，襯托她好氣色的水光藍色，設計師將領口作為一字領的樣式，一樣有繞頸的細節，隨風飄起的模樣宛如女神降臨。

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Elizabeth Debicki, 王冠, 伊莉莎白戴比基, 黛妃

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