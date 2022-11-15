秀智學漫畫少女裝酷萌翻　高顏值駕馭聯名衫、顯胖外套都不怕

▲秀智身穿約28,000元JW Anderson聯名漫畫Run Hany的上衣，做出與主角相似的表情。（圖／翻攝skuukzky IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓「國民初戀」秀智近日分享開工照，身穿英國設計師Jonathan Anderson自創同名品牌JW Anderson與南韓經典漫畫《Run Hany》要價約28,000元的聯名衣，她自拍時還特別模仿主角Hany睜大眼睛、一臉堅定的表情，模樣超萌。

這不是設計師Jonathan Anderson第一次與動漫聯手，身兼LOEWE創意總監的他，曾催生LOEWE與吉卜力動畫《龍貓》、《神隱少女》聯名系列服裝與包款配件。今年秋冬他的自創品牌則以南韓漫畫家Lee Jin Ju於80年代創作的運動題材漫畫《Run Hany》為主題，推出一系列運動風服裝與包款，主角Hany成為主視覺，讓秀智迫不及待穿上新衣展現少女心。

▲秀智穿GUESS秋冬主打的羽絨外套拍形象照。（圖／翻攝skuukzky IG）





▲秀智工作空檔穿蓬蓬外套禦寒。（圖／翻攝skuukzky IG）

28歲秀智擁有公認的高顏值，駕馭起各式服裝都不費力，日前她拍攝GUESS秋冬主打的黑色羽絨外套，這類視覺放大效果的設計讓不少女性敬而遠之，但秀智刻意下身搭迷你短裙，露出白皙美腿，粉絲原以為是廣告效果，沒料到她在工作時也是如此穿搭，呈現「上半身冬天、下半身夏天」的逗趣模樣。

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