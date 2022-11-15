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張孝全無心搶金馬最帥自嘲「變不出花樣」　讚BC西裝永遠舒服

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▲張孝全出席Brunello Cucinelli 高雄漢神巨蛋百貨專門店開幕活動，預告金馬紅毯造型。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／高雄報導

義大利奢侈品牌Brunello Cucinelli 高雄漢神巨蛋百貨專門店開幕，今（15日）請到張孝全搶先逛店，他即將在本週六金馬獎上以《罪後真相》角逐「最佳男主角」，張孝全表示心情相當平靜，甚至連紅毯戰袍也還未決定，笑說：「應該就是西裝，我也變不出什麼花樣。」言下之意對於紅毯最帥寶座並不在意，反而稱讚起今日的正裝造型，認為舒服又經典。

▲Brunello Cucinelli 張孝全 。（圖／品牌提供）

▲Brunello Cucinelli 張孝全 。（圖／品牌提供）

▲張孝全以全套天空藍絨布西裝搭配白色襯衫    。（圖／品牌提供）

張孝全今以燈芯絨雙排扣西裝搭配白襯衫，演繹經典的正裝風格，聊起對於品牌的印象，他表示：「我很喜歡正裝帶點輕鬆、優雅，永遠就是『舒服』兩個字。」直言品牌就是自己喜歡的風格，而且相當百搭，入手哪款都不會錯，因為每一件都可以換來換去。張孝全家中也收藏不少品牌的皮衣，他說觸感很柔軟，而且有別於大部分皮衣都是深色系，自己那款Brunello Cucinelli則是焦糖大地色系，很不一樣。

▲Brunello Cucinelli 張孝全 。（圖／品牌提供）

▲張孝全認為金馬紅毯上的西裝造型以舒適為主。（圖／品牌提供）

恰好張孝全去年拍攝《罪後真相》時曾來高雄取景，礙於工作忙碌沒有好好逛逛，他說12月或許有機會帶孩子環島放鬆一下。時隔上次入圍金馬影帝已經是10年前，心情上有何變化？張孝全表示：「我其實沒有多想，跟大家入圍非常開心，當天就像是個大派對，聊聊天度過一個晚上。」他透露這兩天才會確定紅毯戰服，會選擇一套適合自己風格的西裝。

▲Brunello Cucinelli 張孝全 。（圖／品牌提供）

▲Brunello Cucinelli 張孝全 。（圖／品牌提供）

▲Brunello Cucinelli 首次進軍南台灣，高雄漢神巨蛋百貨專門店占地約60坪，提供最新秋冬男女裝單品。（圖／品牌提供）

Brunello Cucinelli 首次進軍南台灣，高雄漢神巨蛋百貨專門店占地約60坪，空間上採用明亮療癒的木質元素設計，提供最新秋冬男女裝品項，女裝運用標誌性北歐圖案混合柔軟面料；男裝以中性色調，大衣與褲裝創造正裝與休閒上的多元搭配。

▲THOM BROWNE 。（圖／品牌提供）

▲THOM BROWNE微風南山店延續首店與ASA Studioalbanese建築師Flavio Albanese的合作 。（圖／品牌提供）

▲Thom Browne 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲THOM BROWNE新家中的壁紙也成為設計語言之一，湖水綠西裝 。（圖／記者鮑璿安攝）

另外，正裝控喜愛的THOM BROWNE微風南山店全新開幕，延續首店與ASA Studioalbanese建築師Flavio Albanese的合作，帶來一間超極簡風格辦公室，佔地逾60坪的空間以經典的灰色作為主色調。本季將傳統的蘇格蘭紋再進化，打造成灰色的格紋並結合了多樣材質，成為經典的西裝外套。此外，設計師新家中的壁紙也成為靈感，化作東方風格的花卉印花，一抹清新的湖水綠，充斥新裝以及時尚迷熟悉的Hector臘腸狗提包，呈現現代與傳統的結合，值得一逛親眼感受。

關鍵字：

Brunello Cucinelli , 高雄, 張孝全

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