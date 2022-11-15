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過季精品如何「被消失」？銷毀、轉戰Outlet　還有更多你沒想到的方式

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▲購物。（圖／Pexels）

記者林明瑋 / 綜合報導　圖 / Pexels

精品價高，許多經典設計能一直在專門店裡看到、買到，但季節款一旦過季，會到哪去？庫存永遠是壓力，因此若非必要，品牌並不會留存商品，而這些無法再販售的衣服、包包、鞋子等等，雖然身價不凡，也不得不面對「被消失」的命運。處理有各種方式，銷毀是一途，你有想過嗎？有些商品竟可以「循環再利用」。

許多設計師會從品牌的歷史檔案庫中尋找靈感，具有價值、特別意義的作品，確實會好好地被收藏，除了作為檔案資料，也許會成為某個展覽中的展品，或是在博物館中展示，但一般販售的商品因為款式眾多、數量龐大，過了銷售期，要再見到的機率就很低了。

▲購物。（圖／Pexels）

店裡看到的商品只是冰山一角，有些款式這家店沒進、別家店才有，甚至要在其他的國家才找得到，精品每一季推出的品項相當多，不可能樣樣都完售，平價品牌可以在換季時大打折出清存貨，但奢侈品必須維持自身價值，甚至取消在專門店內的減價促銷，強調全年無折扣，想撿便宜？沒有的事。

Outlet折扣戰場
Outlet在國外早已興盛多時，台灣則是近幾年才逐漸蓬勃，在一般門店1毛錢也沒得減的品牌，把折扣戰線放到Outlet，做出消費區隔，例如華泰名品城有GUCCI、BALENCIAGA、CELINE、BURBERRY、BOTTEGA VENETA、Chloe、PRADA等等大票奢侈品牌進駐，由官方直接經營，過個兩季的商品就有可能出現在Outlet，低至5折甚至更殺，時不時去挖寶，一定會有收穫。

依喜好國際轉調
每個國家的消費者喜好不同，熱賣品項也各異，依銷售狀況調整各國的貨量，盡可能讓商品都能被買單，絕對是必要的，在A國賣不掉的款式，轉調到B國可能大賣，商品都有好歸宿，品牌與消費者都開心。

▲購物。（圖／Pexels）

銷毀或永續再生
經過攤提、多方評估後，確定不再銷售的品項，通常會送回國外總部處理，2017年BURBERRY銷毀了2860萬英鎊（約11億元台幣）的服裝、包款等，引起輿論譁然，除了金額甚巨，也有環保、浪費資源等聲音，到了2018年，BURBERRY宣布不再燒毀過季商品。

事實上，BURBERRY不是唯一會銷毀商品的品牌，這是維持身價與地位的方式之一，但除此之外，從店鋪回收的庫存，還是有其他出路，例如將纖維再製成布料等，雖然耗費的精神、花費的金錢都多，但環保、永續越來越受重視，相信用一把火不留痕跡的作法，會越來越少，循環再利用才是未來的路。該如何處理風光上架卻未如預期的商品，不僅對於奢侈品牌，對於所有的消費產品，都是重要課題。

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