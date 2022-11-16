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金馬前夕回顧《咒》網友票選最可怕3句台詞：你叫什麼名字？

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編輯／JJ

第59屆金馬獎頒獎典禮即將於本週六（19日）登場，以台灣本土邪教為拍攝題材的恐怖電影《咒》，一舉入圍13項大獎，令影迷們感到振奮開心之餘，也勾起了當時觀影的恐懼心情，趁著金馬前夕，來回憶一下網友們票選《咒》最可怕的3句經典台詞。

▲咒 恐怖金句回顧。（圖／翻攝劇照）

NO.1 「火佛修一，心薩嘸哞」

「火佛修一，心薩嘸哞」是貫穿全劇的咒語，投入在劇情中的觀眾，可能在不知道原意的情況下跟著唸了不少便，然而「火佛修一，心薩嘸哞」其實是「禍福相倚，死生有名」的意思，讓念咒的人跟著電影中的陳家一起分擔詛咒，許多人都表示，回想起來還是這句八字咒語最可怕，「一開始就覺得邪門，不敢跟著念」、「心裡一直罵髒話」、「想忘也忘不掉」，尤其是搭配上手勢，更讓人心裡發毛。

▲咒 恐怖金句回顧。（圖／翻攝劇照）

NO.2 「你叫什麼名字？」

電影中只要觸犯了大黑佛母的禁忌、被祂知道了名字，就會成為咒殺的對象，令人聯想到許多長輩們從小都會告誡孩子們，「晚上如果聽到有人叫你的名字千萬不要回應」，在許多鬼怪神話故事裡也都有類似的設定，其中《咒》當中用台語發音的「你叫什麼名字？」特別讓網友們感到害怕。

▲咒 恐怖金句回顧。（圖／翻攝劇照）

NO.3 「不要問啦！」

《咒》當中，阿東和阿原進到隧道裡橋段特別駭人，是片中的經典嚇人場景之一，看到阿東在隧道中發狂撞牆、一連串恐怖畫面後，阿原奔出隧道，不斷在村內亂竄、並一直大喊：「不要問啦！」一些影迷推測阿原詭異的行徑應是因為聽見大黑佛母「你叫什麼名」的呼喚，讓這句「不要問啦！」瞬間變成超驚悚的台詞。

▲咒 恐怖金句回顧。（圖／翻攝劇照）

關鍵字：

金馬, 金馬獎,

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