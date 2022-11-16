fb ig video ETtoday search mobile

35歲後，捨棄5個習慣　才可能攀上人生巔峰

>

▲女性,職場,生存法則,。（圖／pexels）

▲35歲後，需要抽離幾種習慣，才有可能更上層樓。（圖／pexels）

編輯／借借

35歲是一個「至中」的年紀，也是需要思考邁入下一個人生階段的時候，此時的自己已經累積了數年的社會資歷，也看過許多形形色色的人，跟20多歲相比，「夢想」與「實際」的拿捏已經更加準確，在35歲也是定型人生下半場的時候，要起跑還有餘力，5個壞習慣不要保留，戒掉之後才能持續往上，創造人生巔峰。

▲女性,職場,生存法則,。（圖／pexels）

習慣性加班
在工作上偶爾加班無可厚非，但如果一直是習慣性加班，長期下來只有弊沒有利，會這樣不外乎是2個原因，「工作太多」或是「時間管理不善」，通常而言都是後者，在工作中沒有無法專心在一件事情上，並儘速完成的能力，或是妥善的規劃、安排事務，都代表無法提升效率，競爭力也會因此降低。

而若是「工作太多」的話，更表示你對於自己的負荷程度並不清楚，亦或你不懂拒絕，現在許多工作都是緊緊相扣的，自己攬著所有工作，反而容易因為你延遲而受責難，應該要加強你與上司的溝通，或是學會拒絕的方法。

▲女性,旅行,散步 。（圖／unsplash）

重複度日
時間在邁入30歲之後越來越珍貴，回想一下，是否日復一日都在過著同樣的生活，當有人問你「最近在忙什麼？」你總是不知道如何回覆，每天早上都很累，晚上卻閒晃到很晚才睡，如果有以上的情況，最好提醒自己該改變了，無論是嘗試些新的事物，或是開始運動、旅行、培養興趣都可以，不要一天一天繼續蹉跎光陰。

重要的事拖拖拉拉
對於困難與重要的事，總是會有情緒上的逃避，「好煩」、「不想面對」之類的心情，都拖到最後才勉强自己面對，已經到了應該理解「再怎麼逃避也是要做」的情況，培養出先解決棘手事情的能力，才有可能面對更多事情。

▲女性,職場,生存法則,。（圖／pexels）

成天滑手機
現代社會中，手機確實是重要的訊息來源，但除了工作需求之外，整天拿手機查看有沒有人發訊息給你，代表你成天就只想用小事、小刺激打發時間，漫無目的的用手機在虛擬世界閒逛，會浪費比大量寶貴的時間，將大部分的重心放回現實世界，你會發現清醒的人生比你想像中要好。

衝動性的花費
花大筆金錢、暴飲暴食讓你覺得紓壓，其實開心只有一瞬間，在之後會有一波波湧入的懊悔感，若這是你會遇到的情況，你就該自覺放下浪費金錢的消遣，好好重整自己的財務狀況，妥善分配理財，在未來你會感謝自己，還好你有這樣做。

關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

ET Fashion

推薦閱讀

「容易愛上聊得來的人」星座Top3！　第一名心被撩走都不知道

「容易愛上聊得來的人」星座Top3！　第一名心被撩走都不知道

爆準！第一眼看到蠟燭還是蝴蝶？秒測你的「內心狀態」

爆準！第一眼看到蠟燭還是蝴蝶？秒測你的「內心狀態」

想找伴「別去聯誼」　專家建議，幾種場合機率更高

想找伴「別去聯誼」　專家建議，幾種場合機率更高

台中三井Lalaport部分品牌曝光　全台首家「日本LOPIA超市」有望進駐 總是心好累？「6個小習慣」有害身心，戒掉讓你更快樂 每天睡不好？營養師傳授「好眠飲食」，讓你一覺到天亮 不只是咖啡！營養師曝「一飲料」竟能提神而且零熱量 難怪瘦不了！營養師曝10大「NG減肥行為」　只做斷食法也上榜 陳妍希「繞脖禮服」造型失算顯肉！倪妮「綠色精靈裝」勾驚人腰臀比 蔡依林同款PUMA奶茶厚底鞋超燒！　街頭風adidas Originals秋冬必收

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面