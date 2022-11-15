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打卡囉！LV「樂高樹」巨可愛加碼限定紙袋　Dior「薑餅櫥窗」超夢幻

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

時序走到11月，聖誕節的氣氛日益濃厚，精品品牌陸續推出各種限定櫥窗、活動、商品等等，LOUIS VUITTON（路易威登）今年慶祝樂高90歲生日，精品與玩具大跨界，聯手讓櫥窗一片白雪皚皚。而Dior在倫敦傳奇百貨Harrods打造「REVE D’INFINI 無限之夢」櫥窗，經典元素以薑餅的模樣現身，沒計畫到英國也沒關係，因為下周就可以在台北101，看到以同樣主題設計的聖誕樹，讓英國的富麗堂皇與台灣連線。

Louis Vuitton

▲這次LV聖誕櫥窗與樂高一同打造浪漫櫥窗，童趣造景超可愛。（圖／品牌提供）

▲LV與樂高一同打造浪漫聖誕櫥窗，童趣造景超可愛。（圖／品牌提供，以下同）

今年LV聖誕櫥窗怎麼這麼可愛！今年剛好是樂高90歲生日，因此來了一場玩具與精品的跨界大聯名，將充滿想像的設計透過積木化為現實，除了把巴黎的景點，凱旋門、新橋用樂高呈現之外，也從典藏照片中獲得靈感，用繽紛色彩拼出品牌經典的Damier格紋帆布圖案。更將包款、珠寶盒、行李箱完美還原，底下滿溢而出的積木就像禮物一樣，堆砌歡樂的聖誕氣息。

▲活潑的顏色，一改LV形象，聖誕節白雪靄靄也被帶進櫥窗中。（圖／品牌提供）

LV這次在櫥窗中打造出白雪皚皚的聖誕樹，配上今年秋冬成衣系列，隔著櫥窗玻璃也能感受到滿滿的冬日氣息，這些可愛的櫥窗設計展示期間至2023年1月1日，而拆下來的積木將會分送給在地學童，讓他們用玩具刺激想像力，如果想收藏可愛的聖誕氣氛，除了趕緊去拍照，近期在LV購物，會以限定版的「樂高紙袋」包裝，把聖誕氣氛帶回家。

▲LV樂高紙袋 。（圖／翻攝小紅書）

▲LV近期以限定版的「樂高紙袋」包裝商品。（圖／翻攝自小紅書）

▲聖誕櫥窗不只有LV秋冬的最新包款，更利用樂高打造出LV的經典箱款。（圖／品牌提供）

▲聖誕櫥窗不只有LV秋冬的最新包款，更利用樂高打造出LV的經典硬箱。

Dior

▲Dior今年包下整棟Harrods百貨的正面外牆，獨特的打光效果有如點點星光。（圖／品牌提供）

▲Dior今年包下整棟Harrods百貨的正面外牆，獨特的打光效果有如點點星光。

今年Dior讓台北101與倫敦傳奇百貨Harrods連線，結合法式浪漫優雅與英式富麗堂皇，共譜出每年最璀璨的聖誕奇蹟，因為迪奧先生對於英國文化的熱愛，讓這對聖誕拍檔自1953年就展開傳奇合作，而今年更是把這項傳統與全球各地的旗艦店連線，原汁原味的英倫聖誕氣氛也會送到台灣，與2023早春系列重新詮釋Dior元素，讓羅盤、玫瑰與幸運星，成為台北101最耀眼的明星。

▲Dior Harrods櫥窗。（圖／品牌提供）

▲利用薑餅打造羅盤、花朵等等經典元素，重塑2023 Dior 早春形象。（圖／品牌提供）

▲羅盤、花朵等等經典元素以薑餅模樣呈現，重塑2023 Dior早春形象。

Dior今年延續傳統，將整個Harrods百貨外牆包下，展出由藝術家Pietro Ruffo所設計的巨型作品，而整個藝術品透過獨特的打光方式呈現星光熠熠的美感，展示期間由今年11月10日至2023年1月3日，在櫥窗內也使用薑餅幻化出品牌最經典的Bar Jacket。而台北101將在11月23日豎起Dior聖誕樹並點燈，讓Dior與Harrods的「REVE D’INFINI 無限之夢」飄洋過海來台灣，彷彿掉進Dior編織的美好夢境，開始一場沒有距離與時差的魔幻之旅。

▲把薑餅做成Bar Jacket，有如香甜的夢境一般，開啟一場由Dior引路的魔幻之旅。（圖／品牌提供）

▲把薑餅做成Bar Jacket，有如香甜的夢境一般，開啟一場由Dior引路的魔幻之旅。

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關鍵字：

LV, Dior, Lego, 樂高, 聖誕櫥窗, 聖誕節, Harrods, 耶誕

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