68歲林青霞明日現身台北101！返台力挺愛牌卡地亞　張震同場必定帥爆

▲林青霞（左）2015年與繼女邢嘉倩（右二）一同出席卡地亞香港晚宴。（圖／資料照片）

記者陳雅韻／台北報導

卡地亞（Cartier）將於17日舉辦全新台北101旗艦店開幕剪綵儀式，保密到家的站台巨星名單終於公布，將由長年住在香港的「國寶美女」林青霞與金馬影帝張震一同為品牌揭幕。現年68歲的林青霞，10年前曾為卡地亞（Cartier）、台北國立故宮博物院、瀋陽故宮博物院共同舉辦的「皇家風尚─清代宮廷與西方貴族珠寶」特展揭幕，此次再度特別返台力挺愛牌。

▲林青霞3日開心度過68歲生日。（圖／翻攝林青霞微博）

林青霞曾透露與卡地亞的緣分始於結婚時與婚紗搭配的鑽石項鍊，多年來與品牌關係友好，在香港也多次出席卡地亞活動，2015年曾與繼女邢嘉倩相偕出席高級珠寶晚宴。久未在台灣公開亮相的她，點頭答應卡地亞明日為台北101旗艦店剪綵，勢必造成轟動，屆時她將與主持人互動對答，但婉拒媒體近距離提問。

▲金馬影帝張震是卡地亞全球形象大使，也將出席品牌台北101開幕活動。（圖／資料照片）

卡地亞除了請到以《滾滾紅塵》獲得第27屆金馬獎「最佳女主角獎」的林青霞站台，還邀品牌全球形象大使、以《緝魂》奪得第58屆金馬獎「最佳男主角獎」的張震出席台北101旗艦店剪綵儀式，金馬影后、影帝同台陣容華麗，為今年下半年最受矚目的時尚活動之一。

▲卡地亞Cartier台北101旗艦店嶄新開幕。（圖／卡地亞提供）

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