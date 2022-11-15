fb ig video ETtoday search mobile

SOGO周年慶邁入二波　原價2.8萬元羽絨被5千有找

>

▲SOGO周年慶二波。（圖／SOGO提供）

▲SOGO周年慶進入二波促銷，針對特定商品再做加碼。（圖／SOGO提供）

記者蔡惠如／台北報導

SOGO一年僅為期12天的周年慶，從11／16起開始第二波促銷，在化妝品、休閒運動、家用寢具、男女服飾推出限日限量獨家優惠，強化促銷力道，忠孝館祭出原價2.8萬元的羽絨被，特價5,000元有找；復興館則針對婚嫁客群加碼，憑喜帖購物滿額「加送」微波爐跟床墊。

▲SOGO周年慶二波。（圖／SOGO提供）

▲忠孝館BBL Premium JIS80/20雙人側立羽絨冬被，原價28,000元 特價4,980元。

後疫情時代民眾回歸實體消費，SOGO周年慶開跑至今，來店人潮成長8%，今年購物成長力道來自抗通膨、疫後社交、出國旅遊與婚宴活動回歸，許多業種都出現20%以上的高成長。11／16台北三館將邁入第二波促銷，祭出居家、家電單品特價吸客再回流。

業者表示，目前周慶開跑5天，整體業績成長7%至8％，彩妝回歸熱銷外，行李箱銷量也谷底反彈，24吋左右中型行李箱熱銷，業績較去年同期倍數成長，男裝、流行女裝如國際名品服飾成長10%，而黃金珠寶受惠促銷及金價回穩等正向因素，業績較去年成長20%，客單也比去年提高7%至10%。

▲SOGO周年慶二波。（圖／SOGO提供）

▲忠孝館shu uemura 柚子精萃潔顏組，價值8,450元，特價5,000元 限量50組(每人限購壹組)。

忠孝館11／21前化妝品單日單櫃消費滿6千送800元抵用券，包括600元周年慶抵用券、100元特別優惠券與100元餐飲優惠券；國泰世華信用卡女裝、女鞋、男裝、鍋具、寢飾滿6,000元送600元抵用券；1樓國際精品單櫃滿2萬元送2,000元抵用券。11／17祭出BBL Premium JIS80/20雙人側立羽絨冬被，原價28,000元 特價4,980元，限量50件；shu uemura 柚子精萃潔顏組 價值8,450元 優惠價5,000元 限量50組。

▲SOGO周年慶二波。（圖／SOGO提供）

▲復興館CLARINS 黃金雙萃發光穩膚組，價值7,019元，特價4,100元，限量30組，再加贈SOGO禮券200元，限量20份。

復興館珠寶業績則因結婚客群大爆發，首4日賣出1200多只婚戒，二波推出「婚嫁加碼」，憑11、12月喜帖或11月結婚證書，於8、9樓單日累計消費滿35,000元，加送Panasonic 20公升微波爐，消費滿30萬元加送Simmons艾格莎床墊或商品券2萬元。

▲SOGO周年慶二波。（圖／SOGO提供）

▲復興館SAMSUNG Crystal UHD電視65吋，售價39,900元，限量20組 ，贈SOGO商品券2,000元。

周慶期間復興館1、2樓國際精品與3樓珠寶消費滿2萬元送2,000元抵用券；1、2樓指定精品與珠寶滿3萬元送1,200元抵用券、滿5萬元送2,500元抵用券；CHANEL、HERMES、LV消費滿3萬元送1,000元抵用券、消費滿5萬元送2,000元抵用券；B1化妝品、5樓香氛單筆滿6,000元送800元。 

關鍵字：

SOGO, 周年慶, 周慶, 週年慶

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

ET Fashion

推薦閱讀

ONE BOY超重磅找「朴敏英」當代言人　網崇拜：深不見底的行銷預算

ONE BOY超重磅找「朴敏英」當代言人　網崇拜：深不見底的行銷預算

台中三井Lalaport部分品牌曝光　全台首家「日本LOPIA超市」有望進駐

台中三井Lalaport部分品牌曝光　全台首家「日本LOPIA超市」有望進駐

爆準！第一眼看到蠟燭還是蝴蝶？秒測你的「內心狀態」

爆準！第一眼看到蠟燭還是蝴蝶？秒測你的「內心狀態」

總是心好累？「6個小習慣」有害身心，戒掉讓你更快樂 陳妍希「繞脖禮服」造型失算顯肉！倪妮「綠色精靈裝」勾驚人腰臀比 凱特王妃與碧翠絲公主連環撞衫　洩露兩人包色購物習慣 想找伴「別去聯誼」　專家建議，幾種場合機率更高 2022世足必追蹤「大嫂團」IG公開！超模身材、時髦臉蛋一個比一個辣 營養師：「6款茶」幫助降低體脂肪，讓減重事半功倍 台中日光溫泉會館一人才2199元　隨時泡湯、包早餐宵夜看星空太爽

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面