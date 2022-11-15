SOGO周年慶邁入二波　原價2.8萬元羽絨被5千有找

▲SOGO周年慶進入二波促銷，針對特定商品再做加碼。（圖／SOGO提供）

記者蔡惠如／台北報導

SOGO一年僅為期12天的周年慶，從11／16起開始第二波促銷，在化妝品、休閒運動、家用寢具、男女服飾推出限日限量獨家優惠，強化促銷力道，忠孝館祭出原價2.8萬元的羽絨被，特價5,000元有找；復興館則針對婚嫁客群加碼，憑喜帖購物滿額「加送」微波爐跟床墊。

▲忠孝館BBL Premium JIS80/20雙人側立羽絨冬被，原價28,000元 特價4,980元。

後疫情時代民眾回歸實體消費，SOGO周年慶開跑至今，來店人潮成長8%，今年購物成長力道來自抗通膨、疫後社交、出國旅遊與婚宴活動回歸，許多業種都出現20%以上的高成長。11／16台北三館將邁入第二波促銷，祭出居家、家電單品特價吸客再回流。

業者表示，目前周慶開跑5天，整體業績成長7%至8％，彩妝回歸熱銷外，行李箱銷量也谷底反彈，24吋左右中型行李箱熱銷，業績較去年同期倍數成長，男裝、流行女裝如國際名品服飾成長10%，而黃金珠寶受惠促銷及金價回穩等正向因素，業績較去年成長20%，客單也比去年提高7%至10%。

▲忠孝館shu uemura 柚子精萃潔顏組，價值8,450元，特價5,000元 限量50組(每人限購壹組)。

忠孝館11／21前化妝品單日單櫃消費滿6千送800元抵用券，包括600元周年慶抵用券、100元特別優惠券與100元餐飲優惠券；國泰世華信用卡女裝、女鞋、男裝、鍋具、寢飾滿6,000元送600元抵用券；1樓國際精品單櫃滿2萬元送2,000元抵用券。11／17祭出BBL Premium JIS80/20雙人側立羽絨冬被，原價28,000元 特價4,980元，限量50件；shu uemura 柚子精萃潔顏組 價值8,450元 優惠價5,000元 限量50組。

▲復興館CLARINS 黃金雙萃發光穩膚組，價值7,019元，特價4,100元，限量30組，再加贈SOGO禮券200元，限量20份。

復興館珠寶業績則因結婚客群大爆發，首4日賣出1200多只婚戒，二波推出「婚嫁加碼」，憑11、12月喜帖或11月結婚證書，於8、9樓單日累計消費滿35,000元，加送Panasonic 20公升微波爐，消費滿30萬元加送Simmons艾格莎床墊或商品券2萬元。

▲復興館SAMSUNG Crystal UHD電視65吋，售價39,900元，限量20組 ，贈SOGO商品券2,000元。

周慶期間復興館1、2樓國際精品與3樓珠寶消費滿2萬元送2,000元抵用券；1、2樓指定精品與珠寶滿3萬元送1,200元抵用券、滿5萬元送2,500元抵用券；CHANEL、HERMES、LV消費滿3萬元送1,000元抵用券、消費滿5萬元送2,000元抵用券；B1化妝品、5樓香氛單筆滿6,000元送800元。