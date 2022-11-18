羽絨被挑選3大法則！數字比例要會看、拍壓測試回彈力

文／C編

冬季到來，氣溫逐漸下探，尤其是家裡有老人或是小孩的家庭，更要注意他們睡眠的身體暖和，這時，輕盈保暖的羽絨被就是很好的選擇，但是要怎麼樣才能挑選出好的單品呢？不妨可以掌握以下3大法則，讓你輕鬆選出實用好睡的羽絨被。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼



▲MIGRATORY 水鳥羽毛絨雙人暖冬被，原價990元、特價899元，點我購買。



1.學會看比例

市面上常見的羽絨被，通常都會標註90／10、70／30等等的數字，前者代表的是羽絨比例、後者則是羽毛的比例，一般來說，羽絨數字越大，表示保暖程度越高，可以依據自己怕冷的程度、居住的環境等等，來挑選適合的單品。

2.拍壓觸感

買到手的羽絨被，最好可以試試看輕拍或是用手稍微壓一下，如果會有回彈力，表示羽絨蓬鬆，可以包裹更多空氣，達到完美的保暖效果；輕拍看看是否有羽絨毛偶爾飄出的情況，為了預防跑絨的情況出現，基本上在表布都會進行加工處理，如果有大量的羽絨毛飛出，那就表示可能有破洞或是沒有縫好的部分，建議及早更換。

3.睡起來沒有壓迫感

好的羽絨被其實極其輕盈，大部分重量只有一般棉被的1／3、羊毛被的1／2，睡起來不會有壓迫感，不只是保暖效果好，更是可以有效提升睡眠品質，特別適合年紀大的人或是小孩使用，投資一床好的羽絨被很有必要。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼



▲MIGRATORY 水鳥羽毛絨雙人暖冬被，原價990元、特價899元，點我購買。



「Her森森」推出「MIGRATORY水鳥羽毛絨雙人暖冬被」，原價990元、特價899元，採用的是100%天然水鳥羽毛絨，不僅材質輕柔，同時又吸濕透氣，獨立隔間車工搭配防絨纖維布，睡起來舒適保暖，CP值超高。