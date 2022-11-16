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曾之喬與小CK推出個人精選美包美鞋　曝生日願望蘊藏人生哲理

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記者王則絲／台北報導

女星曾之喬宣布擔任CHARLES & KEITH台灣首位品牌大使，並親自從數十款品項中挑選出專屬的「迷霧森林」系列，其中包含「五包三鞋」，每一款都是秋冬的搭配神器，而該精選系列就選在曾之喬的生日11月17日開賣，提及生日想許什麼願望？她的答案超脫世俗，「期許我新的一年不要給自己那麼多期許。」蘊含了她的人生哲理。

▲曾之喬小CK精選系列。（圖／品牌提供）

▲曾之喬宣布成為CHARLES & KEITH台灣品牌大使。（圖／翻攝自曾之喬IG）

深獲時尚品牌寵愛的曾之喬，坦言從前剛出道時可說是「時尚絕緣體」，描述自己走過的歷程簡直是勵志故事，她鼓勵所有女孩們：「我覺得每個人充實自己的美感與知識，即使是非常俗的女孩，有一天你也會變成品牌喜歡的人。」現在的曾之喬，不只是闖進時裝周，更在近日獲得新頭銜，那就是成為CHARLES & KEITH台灣首位品牌大使。

▲曾之喬小CK精選系列。（圖／品牌提供）

▲曾之喬小CK精選系列。（圖／品牌提供）

▲曾之喬小CK精選系列。（圖／品牌提供）

▲CHARLES & KEITH x CHIAO CHIAO TZENG曾之喬個人精選「迷霧森林」系列形象。（圖／品牌提供）

為慶祝新大使上任，特別推出了CHARLES & KEITH x CHIAO CHIAO TZENG曾之喬個人精選系列，訪問中曾之喬分享，這是他從數十款品項中精挑細選而出的精髓單品，「鞋子可能有二、三十雙，包也有三、五十個，我沒有選擇障礙、現場挑」，最後組織出「迷霧森林」色調的精選系列，其靈感源自於曾之喬特別喜歡的大自然元素，也因此視覺畫報來到陽明山一處歐風莊園取景拍攝，帶出一絲神秘與陰鬱的氛圍，譜寫濃烈的秋冬氣息。

▲曾之喬小CK。（圖／記者王則絲攝）

▲曾之喬小CK。（圖／記者王則絲攝）

▲更多CHARLES & KEITH x CHIAO CHIAO TZENG曾之喬個人精選系列款式。（圖／記者王則絲攝）

曾之喬精選「迷霧森林」系列囊括「五包三鞋」，曾之喬活動上背上的款式為抓皺的軟質手袋，她強調：「我挑的包，再小也是能裝很多東西。」腳下踩的則是拼接厚底襪靴，曾之喬也悄悄透露小秘招，在裡頭加入鞋墊，能神不知鬼不覺的拉長比例。

在曾之喬生日當天11月17日該精選系列將會正式上架，提到生日規劃，由於老公辰亦儒不在台灣，她表示平淡簡單的過就好：「我們兩個都不是送禮型的人，那天的視訊就會比較認真、不會馬虎，該唱的歌要唱、該祝福的要祝福。」關於生日願望她則提到跟去年一樣，「期許我新的一年不要給自己那麼多期許。」她表示這並不代表不積極，而是相信一切順應自然，宇宙自會給你最好的安排，蘊藏著她體悟到的人生哲理，除此之外沒有什麼比較世俗的願望了。

▲曾之喬小CK精選系列。（圖／品牌提供）

▲活動主持人黃子佼腳上穿的則是CHARLES & KEITH姐妹品牌PEDRO的樂福鞋。（圖／翻攝自曾之喬IG）

當天活動主持人黃子佼腳上踩的則是來自CHARLES & KEITH同集團旗下姐妹品牌PEDRO的素雅樂福鞋，著重中性、男女易搭配性的PEDRO，風格簡約，多以日常基礎單品為主，但是著重高級質感，PEDRO即將於12月份落腳台北101購物中心，店舖就選址於CHARLES & KEITH的旁邊，讓逛街的民眾有了新的選擇。

關鍵字：

Charles & Keith, 小CK, 曾之喬, 迷霧森林, PEDRO

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