fb ig video ETtoday search mobile

DE BEERS標誌性ENCHANTED LOTUS系列推出瑰麗珠寶新作

>

▲▼DE BEERS標誌性ENCHANTED LOTUS系列推出瑰麗珠寶新作。（圖／業者提供）

圖、文／De Beers提供

De Beers Jewellers推出一系列全新珠寶設計，慶祝其標誌性的Enchanted Lotus圖案。此一經典系列體現了品牌對於捕捉大自然之美的無比熱情。Enchanted Lotus 系列的設計靈感源自於在陽光下綻放的蓮花，它們於夜晚沉入水中，每天早晨重新浮現。蓮花是一種精神象徵，代表者純潔和永恒的特質。De Beers在飾有天然美鑽的當代珠寶設計中體現了這種獨特的象徵意義，而天然鑽石本身就是永恒的悠久象徵。

自2009年推出以來，Enchanted Lotus圖案已成為De Beers Jewellers一眼就能被認出的標誌性設計。Enchanted Lotus系列將古老的自然符號轉化為可佩戴於身的現代感珠寶，展現De Beers鑽石的非凡美感。

在10月份推出的「De Beers: Where It Begins」全新形象廣告中，品牌邀請全球大使Lupita Nyong'o露琵塔·尼詠歐佩戴3款全新Enchanted Lotus珠寶設計，包含一款優雅的吊墜項鍊、戒指和一對耳釘，均採用18K白金打造，並鑲嵌圓形明亮式和梨形鑽石，以具象化的圖案，詮釋盛放蓮花的優雅美態。

三款新品繼10月份於形象廣告中率先曝光後，其中的Enchanted Lotus鑽石吊墜項鍊將於2022年12月在全球正式上市，而新款戒指和耳釘則將於2023年4月上市。

關鍵字：

DE BEERS

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

ET Fashion

推薦閱讀

ONE BOY超重磅找「朴敏英」當代言人　網崇拜：深不見底的行銷預算

ONE BOY超重磅找「朴敏英」當代言人　網崇拜：深不見底的行銷預算

爆準！第一眼看到蠟燭還是蝴蝶？秒測你的「內心狀態」

爆準！第一眼看到蠟燭還是蝴蝶？秒測你的「內心狀態」

台中三井Lalaport部分品牌曝光　全台首家「日本LOPIA超市」有望進駐

台中三井Lalaport部分品牌曝光　全台首家「日本LOPIA超市」有望進駐

總是心好累？「6個小習慣」有害身心，戒掉讓你更快樂 陳妍希「繞脖禮服」造型失算顯肉！倪妮「綠色精靈裝」勾驚人腰臀比 凱特王妃與碧翠絲公主連環撞衫　洩露兩人包色購物習慣 想找伴「別去聯誼」　專家建議，幾種場合機率更高 2022世足必追蹤「大嫂團」IG公開！超模身材、時髦臉蛋一個比一個辣 台中日光溫泉會館一人才2199元　隨時泡湯、包早餐宵夜看星空太爽 營養師：「6款茶」幫助降低體脂肪，讓減重事半功倍

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面