DE BEERS標誌性ENCHANTED LOTUS系列推出瑰麗珠寶新作

圖、文／De Beers提供

De Beers Jewellers推出一系列全新珠寶設計，慶祝其標誌性的Enchanted Lotus圖案。此一經典系列體現了品牌對於捕捉大自然之美的無比熱情。Enchanted Lotus 系列的設計靈感源自於在陽光下綻放的蓮花，它們於夜晚沉入水中，每天早晨重新浮現。蓮花是一種精神象徵，代表者純潔和永恒的特質。De Beers在飾有天然美鑽的當代珠寶設計中體現了這種獨特的象徵意義，而天然鑽石本身就是永恒的悠久象徵。

自2009年推出以來，Enchanted Lotus圖案已成為De Beers Jewellers一眼就能被認出的標誌性設計。Enchanted Lotus系列將古老的自然符號轉化為可佩戴於身的現代感珠寶，展現De Beers鑽石的非凡美感。



在10月份推出的「De Beers: Where It Begins」全新形象廣告中，品牌邀請全球大使Lupita Nyong'o露琵塔·尼詠歐佩戴3款全新Enchanted Lotus珠寶設計，包含一款優雅的吊墜項鍊、戒指和一對耳釘，均採用18K白金打造，並鑲嵌圓形明亮式和梨形鑽石，以具象化的圖案，詮釋盛放蓮花的優雅美態。

三款新品繼10月份於形象廣告中率先曝光後，其中的Enchanted Lotus鑽石吊墜項鍊將於2022年12月在全球正式上市，而新款戒指和耳釘則將於2023年4月上市。