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亮・珠寶／鑽石小花百搭　De Beers蓮花圖騰項鍊變出多種戴法

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▲花朵珠寶 。（圖／公關照）

▲模特兒疊戴De Beers鑽石項鍊與最新Enchanted Lotus 高級珠寶鑽石吊墜項鍊。（圖／De Beers提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

國際珠寶品牌對姿態萬千的花朵各有巧妙詮釋，以巨鑽著稱的英國珠寶商Graff（格拉夫）與法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）均有小巧精緻之作吸引目光；鑽石品牌De Beers則延續2009年問世的蓮花圖騰Enchanted Lotus熱度持續推出新款壯大此系列，從日常百搭的單墜款至數百萬元的高級珠寶均備，滿足熱衷疊戴或轉換設計的貴客。

▲花朵珠寶 。（圖／公關照）

▲De Beers Enchanted Lotus高級珠寶鑽石吊墜項鍊，中央的蓮花圖案可以拆卸， 2,620,000元。

▲花朵珠寶 。（圖／公關照）▲花朵珠寶 。（圖／公關照）

▲De Beers Enchanted Lotus高級珠寶鑽石胸針（左）1,635,000元，可另搭鑽石項鍊佩戴。

蓮花代表純潔與永恆，De Beers從在陽光下綻放的蓮花獲得啟發創作Enchanted Lotus系列，以具象化的圖案詮釋盛放的優雅美態。最新鑲有6.65克拉鑽石高級珠寶項鍊為可轉換設計，自鑽石蓮葉垂懸而下的蓮花吊墜圖案可以被單獨拆下，並另外搭配於隨附的細鍊上，而鑽石項鍊本身可以搭配或不搭配蓮花圖案吊墜，多變穿戴法很吸引人；同屬高級珠寶的鑽石胸針，亦可搭配項鍊佩戴，實用性大增。

▲花朵珠寶 。（圖／公關照）▲花朵珠寶 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴疊戴De Beers手環，包括新款Enchanted Lotus 開放式鑽石手環895,000元。

▲花朵珠寶 。（圖／公關照）▲花朵珠寶 。（圖／公關照）

▲De Beers Enchanted Lotus垂墜式鑽石耳環（左）895,000元，開放式鑽戒595,000元。

除了奢華版本，De Beers也同步推出能與日常裝束完美搭配的新品，包括耳釘與垂墜式鑽石耳環、開放式戒指，以及一端飾有鑽石蓮花圖案、另一端飾有鑽石蓮葉圖案的不對稱開放式手環，與品牌不同系列的手環疊搭，別有韻味。

▲花朵珠寶 。（圖／公關照）

▲Graff推出適合日常搭配的18K玫瑰金Wild Flower系列吊墜。（圖／Graff提供）

Graff近日為Wild Flower系列推出適合日常配搭的款式，以18K金與玫瑰金打造花瓣微微向內傾、花蕊點綴單鑽的花朵造型吊墜與耳環，當中大型款吊墜的花瓣更以鑽石勾勒出輪廓，閃亮迷人；梵克雅寶花朵造型珠寶款式更為豐富，旗下靈感源自20年代作品的Frivole系列，即以鏡面拋光18K金質或舖鑲鑽石賦予心形花瓣璀璨光芒，別緻設計輕易成為整體造型亮點。

▲花朵珠寶 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Frivole鑲鑽吊墜迷你款式，133,000元。（圖／梵克雅寶提供）

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關鍵字：

亮珠寶, De Beers, Graff, Van Cleef & Arpels, 梵克雅寶

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