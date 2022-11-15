fb ig video ETtoday search mobile

想讀本書來「療癒」　不妨參考誠品2022年十大暢銷排行榜規劃書單

>

▲閱讀,平靜,休閒。（圖／unsplash）

▲誠品公布2022年十大暢銷排行榜，可作書單參考。（圖／unsplash、誠品提供）

記者蔡惠如／綜合報導

冬天到了，喝杯熱可可或咖啡，配上一本書絕對是個好主意，誠品書店近期公佈2022年TOP 10銷售書單，全體風向首重「療癒」，無論是文字風格、自我肯定、轉念思緒通通在列，絕對是想好好療癒自己的好建議。

▲誠品2022年十大暢銷排行榜。（圖／誠品提供）

歷經疫情跌宕，今年TOP10銷售前十書籍首重「療心」，以一貫的療癒風格的作家黃山料，一次奪得兩個名次，首部青春戀愛小說《好好再見 不負遇見》拿下誠品書店年度暢銷冠軍，《那女孩對我說》也名列第八，揪心又勾起讀者共鳴的愛情故事受到好評。

▲誠品2022年十大暢銷排行榜。（圖／誠品提供）▲誠品2022年十大暢銷排行榜。（圖／誠品提供）

今年華文作家表現亮眼，十大暢銷書有9本由華文作家拿下，包括Peter Su、角子、張西等，還有女星林志玲、林依晨首部書寫自我作品也雙雙入榜，增添不少星光。林志玲首部凝視自我內心的作品《剛剛好的優雅一志玲姊姊修養之道》拿下年度暢銷第3名，以高EQ金句帶領讀者面對人生的勇氣；林依晨的《做自己，為什麼還要說抱歉》，描寫如何以柔軟又堅韌的步伐，回望與思辯20年來走過的路。

▲誠品2022年十大暢銷排行榜。（圖／誠品提供）

除了療癒小說和溫暖勵志作品，心理學經典也不缺席，拿下TOP 2銷售佳績的《蛤蟆先生去看心理師》，是心理學家羅伯狄保德，取材自英國經典童話《柳林中的風聲》動物角色，將心理學知識巧妙融入故事情節，好讀易懂廣受讀者喜愛；藝人賴佩霞以自身多年修練「轉念」的經驗，透過《轉念的力量：不被念頭綁架，選擇你的人生，讓心靈自由》一書分享如何學會駕馭思緒、實踐幸福，也名列第9。

▲誠品2022年十大暢銷排行榜。（圖／誠品提供）

▲誠品2022年十大暢銷排行榜。（圖／誠品提供）

關鍵字：

誠品, 暢銷榜

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

ET Fashion

推薦閱讀

ONE BOY超重磅找「朴敏英」當代言人　網崇拜：深不見底的行銷預算

ONE BOY超重磅找「朴敏英」當代言人　網崇拜：深不見底的行銷預算

爆準！第一眼看到蠟燭還是蝴蝶？秒測你的「內心狀態」

爆準！第一眼看到蠟燭還是蝴蝶？秒測你的「內心狀態」

台中三井Lalaport部分品牌曝光　全台首家「日本LOPIA超市」有望進駐

台中三井Lalaport部分品牌曝光　全台首家「日本LOPIA超市」有望進駐

總是心好累？「6個小習慣」有害身心，戒掉讓你更快樂 陳妍希「繞脖禮服」造型失算顯肉！倪妮「綠色精靈裝」勾驚人腰臀比 凱特王妃與碧翠絲公主連環撞衫　洩露兩人包色購物習慣 想找伴「別去聯誼」　專家建議，幾種場合機率更高 2022世足必追蹤「大嫂團」IG公開！超模身材、時髦臉蛋一個比一個辣 台中日光溫泉會館一人才2199元　隨時泡湯、包早餐宵夜看星空太爽 營養師：「6款茶」幫助降低體脂肪，讓減重事半功倍

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面