想讀本書來「療癒」　不妨參考誠品2022年十大暢銷排行榜規劃書單

▲誠品公布2022年十大暢銷排行榜，可作書單參考。（圖／unsplash、誠品提供）

記者蔡惠如／綜合報導

冬天到了，喝杯熱可可或咖啡，配上一本書絕對是個好主意，誠品書店近期公佈2022年TOP 10銷售書單，全體風向首重「療癒」，無論是文字風格、自我肯定、轉念思緒通通在列，絕對是想好好療癒自己的好建議。

歷經疫情跌宕，今年TOP10銷售前十書籍首重「療心」，以一貫的療癒風格的作家黃山料，一次奪得兩個名次，首部青春戀愛小說《好好再見 不負遇見》拿下誠品書店年度暢銷冠軍，《那女孩對我說》也名列第八，揪心又勾起讀者共鳴的愛情故事受到好評。

今年華文作家表現亮眼，十大暢銷書有9本由華文作家拿下，包括Peter Su、角子、張西等，還有女星林志玲、林依晨首部書寫自我作品也雙雙入榜，增添不少星光。林志玲首部凝視自我內心的作品《剛剛好的優雅一志玲姊姊修養之道》拿下年度暢銷第3名，以高EQ金句帶領讀者面對人生的勇氣；林依晨的《做自己，為什麼還要說抱歉》，描寫如何以柔軟又堅韌的步伐，回望與思辯20年來走過的路。

除了療癒小說和溫暖勵志作品，心理學經典也不缺席，拿下TOP 2銷售佳績的《蛤蟆先生去看心理師》，是心理學家羅伯狄保德，取材自英國經典童話《柳林中的風聲》動物角色，將心理學知識巧妙融入故事情節，好讀易懂廣受讀者喜愛；藝人賴佩霞以自身多年修練「轉念」的經驗，透過《轉念的力量：不被念頭綁架，選擇你的人生，讓心靈自由》一書分享如何學會駕馭思緒、實踐幸福，也名列第9。

▲誠品2022年十大暢銷排行榜。（圖／誠品提供）