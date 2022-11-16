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難怪瘦不了！營養師曝10大「NG減肥行為」　只做斷食法也上榜

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▲▼ 營養師曝10大「NG減肥行為」 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師指出，有些NG行為小心讓你減肥效果大打折扣。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

你是否也覺得自己明明很努力減肥，少吃多動了，卻老是瘦不下來？可能是你犯錯了還不自知！知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享10個常見的NG減肥行為，快來看看你中了幾項？

＃不吃正餐吃點心

很多人會吃點心，吃完後又擔心是不是熱量太高或是有罪惡感，所以就不吃正餐，這樣做只會導致熱量攝取過低且營養不均衡，並不是好的方法。

▲▼ 營養師曝10大「NG減肥行為」 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃睡眠不足

每日睡眠若是不滿7小時，會大幅影響到減脂成效，造成增加脂肪、減少肌肉的現象。

＃只做斷食法

很多人在體重控制的時候，一味的使用斷食法，但大部分的人，只是少吃早餐以及晚餐，認為這樣就是168，但忽略了日常飲食的重要性，很容易會造成熱量攝取過低，所以一定會瘦，但通常容易停滯或是日後復胖，所以「均衡飲食」還是最重要。

▲▼ 營養師曝10大「NG減肥行為」 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃常吃小體積食物

有些體積小的食物，熱量密度都很高，像是餅乾點心，蕭瑋霖建議要盡量避免，可以往蛋白質高或是纖維多的食物做選擇。

＃吃飯吃太快

影響食慾及飽足感的因素有很多，瘦素及飢餓素只是其中兩種，而飲食後大約20～30分鐘會減少飢餓素的分泌，若是吃太快就很容易吃下過多食物。

▲▼ 營養師曝10大「NG減肥行為」 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃瘋狂沾醬

醬汁通常高油、高糖又高熱量，可以吃，但淺嚐就好。

＃曾嘗試極低熱量飲食

極低熱量的情況下，會造成基礎代謝率下降，不是停滯就是復胖。

▲▼ 營養師曝10大「NG減肥行為」 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃吃炸物、甜食頻率太高

油炸食品、甜食等都是「空熱量」食物，也就是沒有什麼營養素的食物，往往會造成熱量攝取過多。

▲▼ 營養師曝10大「NG減肥行為」 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃蔬菜吃太少

體重控制的時候，很多人會遇到的就是吃不飽，蕭瑋霖建議可以提高蔬菜攝取，每天至少>300g，蔬菜充足的情況下就能夠增加飽足感。

＃常常只吃一餐

很多人會覺得今天少吃，明天可以多吃，或平常少吃，日後就可以吃大餐，這些想法其實不太對，只會造成不斷循環。建議一定要學習「份量代換」的觀念，了解自己一日該吃的份量是多少。

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關鍵字：

瘦身, 減肥, 減脂, 減重, 瘦不了, 失敗, NG行為, 錯誤, 營養師

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