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《千元律師》李清娥38歲卻像大學生　出國帶6瓶防曬、全都高係數超狂！

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記者李薇／台北報導

南韓女演員李清娥在最近爆紅的戲劇《千元律師》，飾演南宮珉回憶中的角色，以清新優雅的好氣質，擁有許多粉絲追隨，最近她自己拍攝出國的Vlog，也分享38歲依舊美肌亮眼的關鍵，光是防曬乳就帶了6條，而且款款都是高係數，可見超注重防曬，難怪老化找不上她。

▲李清娥,千元律師,南宮珉,NARS,Louis Vuitton,帕爾瑪之水,潔美淨,理膚寶水,植村秀,BOBBI BROWN。（圖／leechungah IG）

【李清娥化妝包】

＃防曬

李清娥光是出一趟國，防曬就帶了6瓶，包括：潔美淨、理膚寶水等大品牌的單品通通都有，其中3瓶是有粉紅潤色效果的，其他3瓶則是一般防曬，而且每一款幾乎都是高防曬係數，她認為，防曬是最重要的保養關鍵，從臉部到身體都會擦好擦滿。

＃香水

出國旅行香水也是李清娥一定會帶的單品，包括Louis Vuitton的旅行針管香水SUN SONG，帕爾瑪之水的桃金孃加州桂中性淡香水，都是她化妝包必備，因為香水瓶身通常多為玻璃設計，所以她會帶比較小罐的包裝，減輕行李重量。

▲李清娥,千元律師,南宮珉,NARS,Louis Vuitton,帕爾瑪之水,潔美淨,理膚寶水,植村秀,BOBBI BROWN。（圖／leechungah IG）

＃眉彩

李清娥表示，出國通常都會畫比較簡單清爽的妝容，大概5分鐘就可以完成，除了防曬乳必擦之外，就是使用眉彩類型的單品，像是植村秀的武士刀眉筆，就是她一定會放在化妝包裡面的單品，還會先用液態眉筆先畫出毛流感，最後再使用染眉膏加強眉毛的完整度。

＃腮紅

腮紅也是李清娥提升好氣色的關鍵，她會選用NARS的珊瑚粉混合BOBBI BROWN的桃粉色，輕刷在整個臉部中央，創造時下最流行的「曬傷」妝，顏色淡雅不濃郁，自然紅暈的效果看起來很減齡。

▲李清娥,千元律師,南宮珉,NARS,Louis Vuitton,帕爾瑪之水,潔美淨,理膚寶水,植村秀,BOBBI BROWN。（圖／leechungah IG）

＃唇彩

在整體妝容的最後，李清娥挑選NARS的激情過後嫩唇膏，先做雙唇的保濕打底，接著使用同品牌的特霧唇誘＃American Woman，製造出粉嫩卻又很有質感的整體妝容。

關鍵字：

李清娥, 千元律師, 南宮珉, NARS, Louis Vuitton, 帕爾瑪之水, 潔美淨, 理膚寶水, 植村秀, BOBBI BROWN

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