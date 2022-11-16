佐藤健全新寫真書合作聶永真！薄紗襯衫帥照、拍攝花絮公開電暈網

文／妞新聞

砂糖粉快靠過來！佐藤健宣布將在2023年推出全新的「藝術寫真書」啦～不但合作國際知名的攝影師Mario Sorrenti，寫真書的裝幀設計更邀請了台灣的平面設計師聶永真打造，妞妞們還不趕緊買一本回家供奉！

由日本雜誌《BRUTUS》打頭陣，搶先公開12月號的封面人物將由佐藤健擔任。在封面照中的佐藤健，彷彿置身在一個歐式貴族的房間裡，身穿著薄紗襯衫也展現出十足的貴氣！

而就在11／14早上，寫真書的詳情也被完整公開啦！這回為佐藤健首次推出「藝術寫真書」，和一般寫真書不同，佐藤健想藉由和攝影師Mario Sorrenti的合作，留下可以永留於世的藝術作品。會有這樣的想法，也是因為最近世界發生了許多的動亂、因疫情限制而無法任意移動的艱辛，所以佐藤健選擇用「Beyond（超越）」為題，希望通過演員這個行業，讓不同國界的人們可以團結一心，跨越種族、國籍，傳達在地球上共生的意識。

這回他邀請了以紐約為據點的攝影師Mario Sorrenti掌鏡，Mario Sorrenti是位揚名國際的傳奇攝影師，以黑白肖像攝影聞名，更常和國際知名品牌、雜誌合作。這次的拍攝因兩位的工作相當繁忙，所以整本寫真書的內容僅花了2天的拍攝期（驚）。而地點會選擇在巴黎，也是因為佐藤健希望能在日本建築大師安藤忠雄所修復的Bourse de Commerce美術館裡進行拍攝。另外的拍攝地還包括了，富有阿根廷風格兼具古典風格的1920年代老公寓，以及曾在多部電影中登場的比爾哈凱姆橋等地。

寫真書的裝幀設計則是交由台灣的平面設計師聶永真著手，想必妞妞們也都十分熟悉他所創立的「永真急制工作室」吧？簡單又具辨識度的設計，也讓他成為國際上備受矚目的亞洲代表設計師，他也曾參與編輯由日本森榮喜拍攝的攝影書《tokyo boy alone》，妞編輯也相當期待他會如何呈現《Beyond》呢！

佐藤健也在自己的YouTube上傳了這次寫真書的幕後花絮，砂糖投入工作的模樣實在太帥啦！妞編輯也重看了好幾遍（笑）。

《Beyond》在11／14的12點於Co-LaVo的線上商店開放預購囉！第一次的預購時間為11／14的12:00～12／13的23:59（日本時間），第二次則為12／20的12:00～2023／1／31的23:59（日本時間），在第一次期間內預購的妞妞們還能獲得寫真書特典！

source：Co-LaVo

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