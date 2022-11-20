8款好用兼有趣的記帳App　水滴發票獨家載具、Money+粉紅色介面超Q

文／Workworks職場人

職場人們平時有記帳的習慣嗎？投資理財最重要就是「理財」的步驟，培養良好的記帳習慣，才能了解自己的金錢動向！面臨不同族群有不同的記帳需求，學生可能只需要簡單收錄自己的收支，但上班族或許會有信用卡、投資、貸款等需求，以下編輯將推薦「8款好用兼有趣的記帳App」，職場人們能依照自身需求下載使用唷！

記帳App推薦

1.Money+

▲記帳APP推薦。（圖／@App store，下同）

「Money+」是一款以粉紅色做為主調的圖形化介面，不僅記帳流程簡易迅速，每個按鈕都會配上一個可愛插圖！介面上可以加入多種不同帳本分開記帳、設定不同的成員，詳細紀錄每筆消費花在誰身上，如果職場人們是個講求美感的人，快下載「Money+」豐富你的少女心！

2.MOZE

編輯第二個要推薦備受不少理財老手推薦的「MOZE」，除了一般收支記錄項目，還可以客製化設定「分期付款及投資理財」專案，管理未來支出及固定支出的費用，憑藉著資料備份雲端、掃描收據等多款進階功能，非常適合多帳戶管理者使用。

3.天天記帳

如果職場人們是個有條理記帳習慣的話，那麼選擇「天天記帳」非常適合你！此App介面簡單明瞭，省去了花俏的功能，能將每個帳戶更清楚分類，而非以流水帳的方式紀錄。重視隱私的職場人記得也可以選用圖像密碼上鎖，避免他人偷看。

4.CWMoney

下載超過500萬次、囊括多種消費功能的「CWMoney」，獨家的功能包含影像語音記帳、多帳戶（幣別）的功能，App介面能直接開設多種幣別的帳戶，職場人們出國時就不用辛苦換算匯率啦～另外App也有提供掃描發票換取回饋點數、「Money錢」理財雜誌的服務，這麼豐富功能的記帳App確實令人愛不釋手！

5.記帳城市

「記帳城市」是以建造城市的遊戲風格呈現，隨著職場人們的開銷金額增加，整座城市的規模也逐漸擴大，此App最大特色為能與其他使用者互相交流，即便功能設計稍嫌簡略，不過「記帳城市」很適合給記帳新手人體驗、藉著玩遊戲來養成你記帳好習慣！

6.碎碎念記帳

堪稱最具娛樂性及互動性的「碎碎念記帳」，主打能和設定角色互動的創新想法，當職場人們輸入一筆記帳金額後，角色就會傳送「貼切」的訊息回覆你，透過一來一往的互動性系統，增加記帳時的樂趣，App內提供100多種常用項目，像是掃描發票、圖表統計、周月平均花費圖等功能，是個簡單好上手的記帳軟體！

7.簡單記帳

主打美漫2D風格、介面簡單好上手的「簡單記帳」，多款icon分類可以自由新增或刪減，且主打獨家備註資料服務，職場人們在輸入同一筆支出項目時，只要點選備註資料就會自動帶入，像是前一天輸入過漢堡60元，隔天點擊早餐的備註漢堡，帳目列表就會出現跟前一天一樣的金額，能省去畫面切來切去的困擾，成為不少學生族群愛用App！

8.水滴發票

結合了發票載具、掃描記帳、對獎功能的「水滴發票」，不僅透過掃描載具儲存電子發票，主打AI專利技術，就連紙本發票也能掃描，且系統將每筆消費自動分類、中獎時也會推播通知，完全實現了懶人理財的境界！職場人們有發現嗎～「水滴發票」還有提供獨家載具造型、Emoji符號，讓大家輕鬆掌握消費習慣！

以上「8款好用兼有趣的記帳App」職場人們最喜歡哪個呢？如果有其他推薦的記帳App，也歡迎推薦給編輯唷！

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