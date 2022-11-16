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試・開箱／la bouche rouge讓唇膏變能傳承的古董、嬌蘭刺繡彩殼奢華又有個人風格

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

奢華唇膏的定義是什麼，對各個品牌來說，可能都有不一樣的概念，但唯一不變的是對地球環境保護的再生、減少浪費，都是有志一同的目標，以下就盤點兩款妳一定要認識的頂級唇彩，它們從各種細節都專注完美，讓人不得不佩服。

＃la bouche rouge 香榭之吻絲絨唇膏

在2017年由法國美容專家Nicolas Gerlier創立的la bouche rouge，跟時下流行的快時尚概念不同，他認為，真正的「奢華」是可以經過歷史傳承，並且永續純淨的物件，才稱得上是頂級，所以，在品牌創立之初，他堅決使用純素、不做動物實驗、杜絕塑膠（可回收的塑膠也不行），持續追求可以再填充、回收的永續容器，並且運用最天然的配方，帶給女人美麗，不犧牲環境。

▲la bouche rouge,Nicolas Gerlier,嬌蘭,紅寶之吻,Baqué Molinié,Lorenz Bäumer,唇膏,彩妝。（圖／品牌提供）

與世界洪流背道而馳，是一件辛苦且艱難的事情，但la bouche rouge卻透過堅持與創新，開發出新的康莊大道，除了從製程的模具與包裝上，杜絕汙染海洋的塑膠微粒使用，友善採集方式製作出配方，更引進法國引以為傲的精奢手工，運用皮革邊料製作出唇膏盒，讓妳用完，只需要更換內芯，外面盒身可以持續使用，就像是一件古董。

▲la bouche rouge,Nicolas Gerlier,嬌蘭,紅寶之吻,Baqué Molinié,Lorenz Bäumer,唇膏,彩妝。（圖／品牌提供）

在2022年秋冬，la bouche rouge以法國巴黎為靈感，設計出全新的5款唇膏色調，包括：楓丹白露、蒙梭、聖日耳曼、杜樂麗、蒙田，每一支顏色都象徵著法國女人不同的面貌與當地特色，而且質地顯色飽和，單擦或是混搭都很好看，潤澤度也相當高，一抹就可以輕鬆轉換造型。

▲la bouche rouge,Nicolas Gerlier,嬌蘭,紅寶之吻,Baqué Molinié,Lorenz Bäumer,唇膏,彩妝。（圖／品牌提供）

＃嬌蘭 紅寶之吻高訂唇膏系列


提到市面上可以更換蕊芯、彩殼持續使用的品牌，一定不能忘記來自法國的嬌蘭，從2018年開始，旗下的紅寶之吻高訂唇膏系列，就以內芯跟唇膏盒拆開更換的設計，做出全面革新，不僅可以更加強化個人風格，同時也支持永續利用的概念，讓人用完不需全部更換。

▲la bouche rouge,Nicolas Gerlier,嬌蘭,紅寶之吻,Baqué Molinié,Lorenz Bäumer,唇膏,彩妝。（圖／品牌提供）

紅寶之吻高訂唇膏的盒身設計款式相當多，從皮革、絲絨面料、金屬光澤等等，可以說是應有盡有，每一季也會根據不同的流行元素或是跨界合作，推出不同樣貌的單品，之前就曾與珠寶大師Lorenz Bäumer合作，設計出史上最奢華的「晶鑽靈蛇」限量版，鑲嵌46顆水鑽打造，展現極致不凡的風格。

▲la bouche rouge,Nicolas Gerlier,嬌蘭,紅寶之吻,Baqué Molinié,Lorenz Bäumer,唇膏,彩妝。（圖／品牌提供）

2022年則是與Baqué Molinié工作室的刺繡師合作，設計出充滿聖誕節慶氛圍的全新彩殼，基底使用優雅的黑天鵝絨布料，上面手工刺繡出絕美的流星，看起來既有過節的歡愉氣氛，又同時展現精緻質感，真的非常值得收藏。

▲la bouche rouge,Nicolas Gerlier,嬌蘭,紅寶之吻,Baqué Molinié,Lorenz Bäumer,唇膏,彩妝。（圖／品牌提供）

關鍵字：

la bouche rouge, Nicolas Gerlier, 嬌蘭, 紅寶之吻, Baqué Molinié, Lorenz Bäumer, 唇膏, 彩妝

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