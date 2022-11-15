不只是咖啡！營養師曝「一飲料」竟能提神而且零熱量

▲水能美容瘦身，還可以抗疲勞。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

上了一天班，你累了嗎？不少人都會來杯咖啡來提神，但一天的咖啡因不能過量，若又是喝了含糖咖啡則有變胖疑慮，營養師余朱青分享，除了咖啡外，不少天然食材都能抗疲勞，像是一年四季都有的香蕉，就連「水」都能提神呢！

#燕麥

燕麥含有豐富的膳食纖維，可以幫助穩定血糖，只要血糖沒有起伏過大，就不容易產生疲憊感，經常久坐的學生或上班族，也可以適量攝取燕麥來幫助消化。營養師余朱青提到，最近大家很流行喝燕麥奶拿鐵，對乳糖不耐症來說是好選擇，但是燕麥不是奶，它是富含碳水化合物的全穀雜類，也就是澱粉，跟牛奶的營養成份不同，一份250ml的燕麥奶約126大卡，將近半碗飯的熱量。

#香蕉

上班想睡覺，運動後昏沉沒力氣，都可補充一根香蕉，營養師分享，香蕉富含鉀，且一年四季都可取得，下次覺得體力不支時，不妨去超商買一根香蕉。

#藍莓

有時候覺得疲勞，也可能是長時間看電腦手機，用眼過度造成的疲憊感，這時建議補充一些讓眼睛放鬆的食物，像是藍莓中就有豐富的花青素，記得盯螢幕久了要起來走一走，看看遠方。

#水

每天都要喝的水，也能幫助提神醒腦，營養師提到，多喝水可以增進血液循環，幫助帶走體內廢物，將堆積在體內的廢物代謝掉，水不僅沒熱量，還能消除疲勞呢！

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