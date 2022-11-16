皮膚科醫師曝「4大保養迷思」　蜂蜜敷臉不能保濕，小心還爛臉

▲皮膚科醫師提醒，有些錯誤保養迷思反而會傷害肌膚。（圖／翻攝IG@etudeofficial、@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導

很多人保濕做好做滿，但肌膚依舊覺得乾燥，便以為是保養品不好，但其實可能都是因為錯誤觀念導致保濕不成，反而傷害肌膚。皮膚科醫師王瑞艷就指出4大保濕保養迷思，從保濕、補水的相關性到網上很夯的用天然食材敷臉，全都一一解答，快來學習正確保濕觀念。

＃只要保濕就不用補水？



王醫師表示，補水和保濕就像是硬幣的兩面，補水是為肌膚補充一定量的水分；而保濕則是防止水分蒸發，讓皮膚長久水潤。正常情況下，皮膚是不缺水的，但需要「保濕」把皮膚中的水分留住，因為皮膚時刻都在向外蒸發水分。想讓保濕產品達到更好的效果，最好是在清潔後儘快使用。

要達到良好的保濕，必須要有水、吸水保濕劑及鎖水劑三者的合作，因此要想肌膚水嫩，保濕和補水都不能落下。

＃敷蛋白、蜂蜜能幫助保濕？



很多人會把水果蔬菜、蛋白、蜂蜜等食物敷在臉上，以為這樣營養又能養膚水嫩。但王醫師指出，這些大分子物質和水溶性物質無法被皮膚吸收，還可能因為這些食物受病菌污染、農藥殘留等，誘發出刺激反應，甚至讓皮膚過敏。

＃拍臉能促進保養品吸收？



拍打確實能促進毛孔舒張，但皮膚的吸收能力是有限的，當皮膚的保濕成分飽和時，拍打皮膚不會幫助吸收，反而容易造成肌膚損傷。

＃可以直接用甘油保濕？



甘油是保濕劑，本身觸感滑膩、延展性好，容易在皮膚上成膜，有很強的親水性，能夠吸附水分，且價格不貴，有些人就直接買高濃度甘油來用。但王醫師提醒，使用高濃度甘油保濕有一個前提：皮膚含水量需要小於甘油外側環境的含水量。若不滿足此前提，不但不能阻止水分的流失，在乾燥的環境中，甚至會吸出皮膚中的水分，加快水分流失。

王醫師表示，甘油就如同中央空調，哪裡缺水就去哪裡，且濃度較高的甘油直接和皮膚接觸，很有可能出現刺激反應，引起皮膚泛紅和疼痛。

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