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KANGOL冰青色、奶油粉「毛毛帽」絕美！首度與此潮牌打造最帥鐘型帽

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記者王則絲／台北報導

「都幾月了，還這麼熱？」是最近許多民眾的問天吶喊，但是別忘了，台灣的冬天可是說來就來，給人逛街買新裝的時間都不夠，像是秋冬季節專屬的「毛毛」配件，必須先準備好才行。英國帽牌袋鼠KANGOL今年秋冬替大受歡迎的「毛毛帽」系列帶來冰青色、奶油粉⋯⋯等絕美新色，此外，還和日本潮牌FACETASM推出聯名帽款，不同的絨毛手感和雙面LOGO設計打造最帥鐘型帽。

▲KANGOL（圖／品牌提供）

▲KANGOL的「FURGORA」絨毛系列推出全新色系。（圖／品牌提供）

KANGOL的「FURGORA」絨毛系列以療癒的觸覺、視覺受到大家喜愛，其材質源自於掉落的兔毛，柔順並富有蓬鬆感，此面料廣闊覆蓋於鐘型帽、頭顱毛帽、偵探鴨舌帽、貝雷帽、蘋果帽等帽型，今年更是首次運用於棒球帽上。

今年秋冬KANGOL FURGORA系列新增全新「冰青色」、「奶油粉」、「可可棕」、「丁香紫」，分別注入鐘型帽、頭顱帽與經典的504鴨舌帽，戴起來不只小臉效果十足，絕美的新顏色能為秋冬穿搭帶來亮點，且男生、女生戴都超好看！

▲KANGOL 。（圖／記者王則絲攝）

▲KANGOL新顏色 。（圖／記者王則絲攝）

▲KANGOL（圖／品牌提供）

▲KANGOL FURGORA系列新增全新顏色。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）

KANGOL於今年秋冬更加碼動作，首度與日本潮牌FACETASM合作推出聯名帽款，FACETASM創辦人設計師「落合宏理 Hiromichi Ochiai」曾在LVMHprize新銳設計師大賽中挺進八強，也帶領品牌走上時裝周伸展台。

本次KANGOL與FACETASM的聯名帽款選定經典鐘型帽搭配質感極佳的Faux Fur材質打造，與FURGORA比起來絨毛短一些，又是一種新的療癒觸感；正面袋鼠LOGO、另一面則是FACETASM充滿未來幾何感的LOGO，共推出三種顏色，黑色之外，更有大膽亮麗的天空藍及香檳紫。

▲KANGOL（圖／品牌提供）

▲KANGOL 。（圖／記者王則絲攝）

▲KANGOL x FACETASM 鐘型帽。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

▲KANGOL 。（圖／記者王則絲攝）

▲KANGOL KIDS亦有推出許多毛毛單品，能輕鬆和大人配成一套。（圖／記者王則絲攝）

秋冬正是「毛毛」的專屬季節，眾多精品品牌也在此時祭出毛毛單品搶攻少女心。像是Marc Jacobs經典的THE TOTE BAG系列，今年推出了鮮亮的綠色「泰迪熊包」，柔軟絨毛材質大人、小孩都愛上。

▲MJ MICRO TOTE BAG。（圖／記者王則絲攝）

▲本次《ET FASHION》開箱款式為峮峮和關穎女兒的同款。（圖／記者王則絲攝）

Bottega Veneta近日也替品牌熱賣的Jodie、Pouch包款以及鞋履，加上了剪羊毛元素，並綴以金屬裝飾，中和過於可愛的感受。

▲羊毛單品 。（圖／品牌提供、翻攝自品牌官網）

▲Pouch 剪羊毛金屬裝飾手拿包 。（圖／品牌提供、翻攝自品牌官網）

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關鍵字：

KANGOL, 鐘型帽, 毛毛帽, FACETASM, 聯名, 秋冬

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