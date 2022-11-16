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每天睡不好？營養師傳授「好眠飲食」，讓你一覺到天亮

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▲▼營養師傳授「好眠飲食」，讓你一覺到天亮 。（圖／Pexels）

▲超過一半的人有睡眠障礙，能睡得好根本是奢求。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活步調緊湊且壓力大，想睡的時候不能睡，該睡的時候又睡不著，你也有這樣的困擾嗎？其實調整睡眠有訣竅，除了從作息調整，飲食也很重要，營養師高敏敏教你「好眠飲食」，讓你一覺到天亮。

#陽光維生素D

營養師高敏敏表示，當體內缺乏維生素D時，會導致心情焦慮、肌肉無力、骨質疏鬆等，建議可以多補充蕈菇類和雞蛋，有時間可多去戶外走走曬太陽，沒有陽光的日子就用吃的吧！

▲▼營養師傳授「好眠飲食」，讓你一覺到天亮 。（圖／Pexels）

#礦物質鈣

礦物質鈣能幫助人體放鬆肌肉，同時舒緩壓力，營養師建議可以補充牛奶、豆干、豆皮、小魚乾、黑芝麻等，這些都是鈣質豐富的食物。

#色胺酸

色胺酸能幫助製造快樂荷爾蒙血清素，有助改善大腦壓力，而牛奶、乳酪、香蕉中都含有豐富的色胺酸，適當補充能幫助提升睡眠品質。

但是有時補眠也並非睡越久越好，有時可能會越睡越累，想要補眠補得有效率，請遵循以下幾點建議：

1.分段式補眠

即便是假日，也不要刻意睡過久，每天多睡1小時即可。

▲▼營養師傳授「好眠飲食」，讓你一覺到天亮 。（圖／Pexels）

2.不過度補眠

晚睡或晚起，以1-2小時為限，精神較佳。

3. 假日結束前提早睡

假日結束前提早20分鐘上床，慢慢調整回原本作息，另外如果平時有熬夜習慣，補水就很重要，足夠的水分才能使身體健康運作，還可以幫助修復疲勞、遠離惡夢。

▲▼營養師傳授「好眠飲食」，讓你一覺到天亮 。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師，以下同）

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關鍵字：

好眠, 助眠, 營養師, 飲食

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