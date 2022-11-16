Jennie舞台裝辣到臀線畢露　私下只想寬鬆Zara裝搭香奈兒禦寒

▲Jennie私下穿著休閒，以Zara西裝外套搭配香奈兒圍巾禦寒。（圖／翻攝jennierubyjane）

記者陳雅韻／台北報導

南韓國人氣女團BLACKPINK人氣席捲全球，明年3月18日將在高雄國家體育場開唱，目前登台演唱會門票已售罄，一張票甚至被黃牛炒到40萬天價，足見其魅力驚人。4位團員目前正在美國巡演，舞台裝火辣指數破表，但實際上私服可是力求寬鬆舒服，有「人間香奈兒」封號的Jennie便以平價品牌混搭高端精品展現個人風格，穿Zara外套搭香奈兒（CHANEL）圍巾禦寒。

▲Jennie透露再冷都要吃冰淇淋。（圖／翻攝jennierubyjane）

Jennie為香奈兒品牌大使，受寵的她總是第一時間入手最新行頭，但她不是款款一線精品，平價或小眾品牌也是她的心頭好。近日她趁著巡演空檔出門吃冰淇淋，即穿著約3000元的Zara西裝外套、圍上約5萬元的香奈兒圍巾，腳踩愛迪達運動鞋，一身黑色休閒裝扮享受私人時光。

▲Jennie的演唱會造型火辣，蕾絲短裙讓她臀線畢露。（圖／翻攝jennierubyjane）

此次BLACKPINK在美國巡迴表演，舞台裝一套比一套還性感，Jennie分享她各種顏色的蕾絲短裙造型，不僅大露長腿，也讓她臀線畢露，燈光一打安全褲若隱若現，加上她們大動作的舞蹈必須分秒防範走光，無怪乎平日只想穿寬大的休閒服放鬆了。

▲Jennie另一套舞台裝為美國設計師品牌LaQuan Smith的扭結短版衣配藍色迷你蕾絲裙。（圖／翻攝jennierubyjane）

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