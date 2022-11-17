Onitsuka Tiger鬼塚虎經典作品跨領域支持ACG　知名Twitch直播主也瘋聯名款

【企劃特輯】

▲左為知名直播主蛋捲，整套皆為Onituska Tiger服飾，鞋款為Onituska Tiger x 福星小子聯名鞋款。右為知名直播主貝莉莓入手Onituska Tiger x 福星小子聯名鞋款。

台灣知名直播主貝莉莓及蛋捲於社交平台上分享新入手的特殊鞋款穿搭給廣大粉絲們，兩人的風格雖然不同，卻都各自將鞋款以富有個人風格的方式呈現，也展現了這款鞋款的多樣搭配性，不禁讓人好奇這款鞋款背後的品牌及故事。經過一番調查，了解到此鞋款為Onitsuka Tiger與動漫《福星小子》新推出的特別聯名款！鞋面大膽印上象徵著鬼塚虎和福星小子的虎紋，既時尚又吸睛。

Onitsuka Tiger創立於1949年，以日本傳統工藝與現代風格的融合代表著品牌精神。希望能將蘊含充滿細節及質感的設計推廣到全球，並已多次登上米蘭時裝週，展現新的時尚理念，將前衛的形式與傳統相結合。

這次的聯名對象為日本知名漫畫家高橋留美子創作的作品《福星小子 (うる星やつらUrusei Yatsura) 》，此作品在七○至八○年代造成話題討論，同時也是高橋留美子的成名之作，擁有「漫畫女皇」稱號的他的另一部作品《犬夜叉》也是深受喜愛的經典作品。福星小子的故事講述在地球上運氣最差的高中生諸星當，邂逅了來自宇宙的鬼族美少女拉姆，因此兩人展開一段浪漫愛情故事。

聯名款於10月底限量上市後，即在短期內於台北101旗艦店及官網銷售一空。目前已在品牌官網進行少量補貨，大家快趁被搶光之前入手貝莉莓及蛋捲同款鞋吧！

▲▼台北101旗艦店-福星小子聯名款上市，店櫃陳列也經特別設計。

▲Onitsuka TigerＸ福星小子聯名視覺圖，鞋款售價台幣7,280元。

與快打旋風二度聯名

其實這已不是Onitsuka Tiger第一次跨足ACG領域，早在2018年，Onitsuka Tiger就與《快打旋風V (Street Fighter V) 》繫手打造過聯名鞋款。與日本 Capcom 公司推出的經典遊戲《快打旋風V》中的春麗，當年聯名推出了經典鞋款MEXICO 66 SD黃藍配色，鞋面巧妙融合春麗原創角色的龍紋印花腰帶，並於鞋跟皮革裝飾片印上Onitsuka Tiger與Street Fighter的識別LOGO。

▲Onitsuka TigerＸ快打旋風V聯名視覺圖。

快打旋風聯名企劃更特別邀請到日本知名漫畫家－桂正和繪製形象插畫，詮釋不一樣的春麗形象，同時也廣邀多位具備獨特個人風格的藝術家重新詮釋這個經典電玩角色，甚至找來了時尚標竿—卡莉怪妞來拍攝聯名宣傳影片，集結了潮流、漫畫、電競與藝術領域共襄盛舉！

▲Onitsuka TigerＸ快打旋風V聯名視覺圖。

今年，Onitsuka Tiger與Capcom公司二度合作，在本次合作中，春麗穿上品牌經典鞋款MEXICO 66，新角色Kimberly則穿上潮流新鞋款DELECITY。2023上半年將發布兩位角色的聯名商品，特別由泰國漫畫家Wisut Ponnimit繪製了世界著名角色Mamuang-chan來為這次聯名增添了更多可愛的插圖，讓人拭目以待此聯名的後續。

▲▼Onitsuka TigerＸ快打旋風VI聯名視覺圖。

為世界電競錦標賽打造官方制服

電競已成為不少人日常生活娛樂的重要一環，去年Onitsuka Tiger宣布成為由Intel舉辦的「Intel World Open」（英特爾世界公開賽）的官方制服合作夥伴，為這個電競公開賽打造時尚與舒適並重的一系列服飾。

▲▼Onitsuka TigerＸIntel World Open官方制服。

「Intel World Open」與Onitsuka Tiger聯手推出與日本知名藝人山下智久合作的電競節目「TOMO'S GAME ROOM supported by Onitsuka Tiger」，精彩相關影片可至YouTube觀看。

Onitsuka Tiger身為時尚品牌，多次跨足於ACG領域，可見品牌對於電競及動漫等領域還是十分重視的! 本次福星小子的聯名鞋款也於全球熱賣，也於昨日（11/16）在台灣鬼塚虎官方網站進行了最終少量補貨，有興趣的朋友們別錯過，趕緊入手限量聯名鞋吧。



品牌官網：https://www.onitsukatiger.com.tw/

來逛逛聯名鞋款





