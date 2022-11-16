琳賽蘿涵胸前開深V重回辣妹時期　澤山璃奈能唱懂穿，還將出演《捍衛4》

實習記者蔡孟廷／綜合報導

琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）在出演過《天生一對》、《辣媽辣妹》、《辣妹過招》等等膾炙人口的電影，今年復出大螢幕，主演Netflix最新電影《聖誕傾情》，近來更登上《Cosmopolitan》美國版和《WWW》雜誌封面，由此可見大家對她的喜愛和關注從來不減。而日裔英語歌手澤山璃奈（Rina Sawayama）也登上了《VOGUE》新加坡版的封面，今年全新專輯《Hold The Girl》更被樂評雜誌《新音樂快遞》（NME）評為全英年度最佳流行專輯，多元多樣的曲風也讓她被形容是女神卡卡（Lady Gaga）的傳人。

琳賽蘿涵Lindsay Lohan

琳賽蘿涵自從《辣妹過招》爆紅之後得到了「YA片女王」的美名，但同時鎂光燈帶來的壓力也讓她喘不過氣，她開始酗酒、吸毒，行為越來越脫序，到後來甚至從螢光幕消失整整6年，甚至傳出她息影的消息，但在2019年擔綱《闇黑處刑人》的主角回歸，今年她不只宣布結婚喜訊，更是以《聖誕傾情》攻占Netflix各國排行榜，讓全球的粉絲為她感到開心。

最近她也接連登上兩大雜誌封面，在《Cosmopolitan》美國版封面上的她看起來光彩照人、無比自信，那一頭標誌性的紅髮充滿光澤，跟Alexandre Vauthier的白色西裝形成強烈對比，配上一抹紅唇彷彿《辣妹過招》重現。

而在《WWW》封面上，她穿上由《決戰時裝伸展台》第四季冠軍Christian Siriano 2022秋冬款的馬甲洋裝，在這裡看不見她飛揚跋扈的模樣，而是洗盡鉛華後的重生，時間在她臉上留下了痕跡，卻也見證了她的蛻變。

澤山璃奈Rina Sawayama

澤山璃奈或許對台灣人而言不是個熟悉的名字，但她可是今年新音樂快遞獎（NME Award）最佳現場表演獎的獲獎人，在水星音樂獎（Mercury Music Prize）與全英音樂獎（BRIT Awards）都有多次入圍經驗，甚至讓水星音樂獎為她改變規則。她是英國冉冉升起的新星，今年最新專輯《Hold The Girl》，她用渾厚的唱腔、對於各種音樂的嫻熟掌握，成功站上全英排行榜第三名。

而登上《VOGUE》新加坡版封面，她穿上Saint Laurent 2022秋冬系列的人造皮草大衣，169CM的身高讓她能夠輕鬆駕馭這件單品，露出一雙傲人的美腿彷彿在告訴眾人未來是她的時代，同時在這次封面她以一頭金髮示人，和手上的金屬飾品相互呼應。

除此之外，她也在明年三月將要上映的《捍衛任務4》電影預告中驚喜現身，預告裡她穿著一身黑色緊身衣，帥氣的揮舞著武士刀，不禁讓人期待她未來在電影中的表現。

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