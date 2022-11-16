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雪炫狂曬美照拎Chloé人氣「焦糖托特包」　極簡縫線、大容量超欠收

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記者鮑璿安 ／綜合報導

韓女團AOA成員雪炫憑藉甜美臉蛋和舞台魅力擄獲大批粉絲，近日她接連在IG上曬包，穿著帥氣的大衣搭配休閒運動鞋，拎著Chloé新款「Edith 托特包」獻出了許多美照寵粉，使得包款熱度持續狂燒。同時百年法國品牌MOYNAT為經典包款注入了「剪紙藝術」巧思，綻放全新姿態。

▲精品包款 。（圖／品牌提供）

▲精品包款 。（圖／品牌提供）

▲雪炫演繹Chloé Edith（依序）野駒棕、摩卡棕肩背手提兩用托特包。（圖／品牌提供）

Chloé旗下Edith包款已經不是新面孔，自2006年問世後，透過現任創意總監Gabriela Hearst於2021秋冬系列再次演繹，而最新22秋冬系列則悄悄到了雪炫手中，她以幹練的套裝、Nama休閒運動鞋搭配Edith，一頭披肩長髮加持仙氣依舊，分別演繹野駒棕、摩卡棕色系。

▲精品包款 。（圖／品牌提供）

▲精品包款 。（圖／品牌提供）

▲淡褐色縫線、壓製Chloé品牌logo的皮革標籤提高辨識度 。（圖／品牌提供）

包款獨特之處在於採用光滑小牛皮製成，取消了前側口袋設計使得外觀更簡潔，以淡褐色縫線、壓製Chloé品牌logo的皮革標籤，以及圓形提包手柄，豐富日常實用度。

▲精品包款 。（圖／品牌提供）

▲精品包款 。（圖／品牌提供）

▲MOYNAT創意總監Nicholas Knightly攜手品牌摯友Mark Hearld創作全新系列Le Jardin Anglais， Duo Tote Vertical托特包、翻蓋包款Flori   。（圖／品牌提供）

同樣是在經典包款上迎接新巧思，百年法國品牌MOYNAT創意總監Nicholas Knightly攜手品牌摯友Mark Hearld創作全新系列Le Jardin Anglais，將剪紙藝術以品牌皮革鑲嵌工藝生動呈現，像是熱門翻蓋包款Flori一躍而上了栩栩如生的鳥兒；Duo Tote Vertical托特包則有斑鳩灰與旱金蓮橘以及天空藍與薰衣草紫，都訴說了對於熱情生活的嚮往。

▲精品包款 。（圖／品牌提供）

▲Zippy零錢包 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

雪炫, Chloé, Edith, MOYNAT

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