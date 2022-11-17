sK-II青春露化身霓虹色、雪花秀潤燥精華推出白色瓶身

▲美妝明星商品紛紛換上新衣。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

年末腳步慢慢接近，許多美妝品牌會趁著年末節慶時刻推出「限定版設計」，像是肌膚之鑰推出星辰光輝華麗包裝，SKII的青春露更搖身一變為霓虹色，真的好吸睛。

▲肌膚之鑰 幻耀星空光耀幻妍餅，#104 閃耀巨星，3,100元。

肌膚之鑰繼 9 月推出由法國頂級珠寶設計師 Elie Top 操刀設計，以天際光輝為靈感的幻耀星空限量系列，再於 11 月推出全新隱藏限量商品，以夜空中璀璨的星辰光輝為明星熱銷彩妝品點綴出精緻奢華的華麗包裝。



▲SK-II 青春露2022 節日限定版包裝 綠色/紅色，230ml，6,500元。

SK-II青春露2022節日限定版採用紅與綠兩款鮮明的霓虹色設計，鼓勵您為自我本色感到自豪驕傲，大膽表現你的有型有色，以自己的方式與世界一同慶祝節日。

凡購買SK-II青春露2022節日限定版，即免費加贈青春奇跡噴霧精華乙瓶及免費限定版禮盒包裝。





▲雪花秀 潤燥養膚精華-白瓷限定版，120ml，4,680元。

雪花秀宣布ROSÉ擔任全新全球品牌大使之後，這次將經典明星產品-潤燥養膚精華大變身，汲取韓國古朝鮮王朝白瓷為靈感來源，將傳統文化轉化為當代藝術創作推出「潤燥養膚精華-白瓷限定版」。

白色瓶身不僅呼應品牌全新形象，更象徵拋開過往束縛，顛覆既往，重新探索美和文化傳承。