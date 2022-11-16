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雅詩蘭黛花869億元天價收購Tom Ford　2023年將完成交易

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▲ Tom Ford 。（圖／品牌IG）

▲ Tom Ford 是美國著名的時裝設計師（右圖），他在2005年成立極為成功的同名品牌。（圖／品牌IG）

記者鮑璿安／外電報導

雅詩蘭黛公司在15日宣布已簽署協議，將以 28 億美元（約869億元台幣）價格正式收購 Tom Ford ，成為該集團有史以來最大金額的收購案，主要看準旗下香水和化妝品的出色發展，而Tom Ford成衣區塊則由 Ermenegildo Zegna 集團收購，將繼續鞏固品牌的奢侈品地位。

▲ Tom Ford 。（圖／品牌IG）

▲雅詩蘭黛集團收購 Tom Ford ，預計未來年淨銷售額將達到10億美元。（圖／品牌IG）

設計師品牌Tom Ford今年就傳出將易主，曾有合作關係的Kering開雲集團以及雅詩蘭黛公司都是可能人選。因香水項目早已Tom Ford銷售重點，稍早雅詩蘭黛集團正式宣佈，將以 28 億美元價格正式收購 Tom Ford， 預計通過現金以及自 2025 年 7 月起延後向賣方支付3 億美元的方式，為此次交易提供資金，有望在2023年上半年完成交易。

據了解，品牌未來2年的年淨銷售額將達到10億美元，而且Tom Ford Beauty在美國以及中國大陸的高端香水排名中都處於主導性地位。雅詩蘭黛公司總裁兼首席執行官 Fabrizio Freda 表示：「我們為 Tom Ford Beauty 在奢侈香水和化妝品領域取得的成功及其致力於為全球消費者創造令人嚮往的高品質產品感到無比自豪。」

根據協議，Tom Ford International 的創始人兼首席執行官 Tom Ford 將在交易結束後繼續擔任該品牌的創意顧問，直至 2023 年底。Tom Ford 也表示：「我對這次收購感到非常高興，因為雅詩蘭黛公司是該品牌的理想歸宿。從我創建公司的第一天起，他們就是一個非凡的合作夥伴。」Tom Ford的時裝項目則是由義大利集團Zegna拿下。

關鍵字：

Tom Ford, Ermenegildo Zegna , 雅詩蘭黛

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