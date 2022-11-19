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改善敏感性牙齒的3種方法　用力刷牙、愛喝手搖飲都是錯誤習慣

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文／C編

敏感性牙齒的形成原因有很多，包括刷牙習慣不好、長時間使用美白產品、愛吃酸性食物等等，都容易讓琺琅質受損，以下就提供3種改善敏感性牙齒的方法，透過改變生活習慣減緩酸痛，舒緩不適症狀。

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1.輕柔刷牙

刷牙是每天必做的清潔功課，很多人不僅有方式錯誤的問題，更是會有用力過當的狀況，太大力刷會導致琺瑯質磨損，進而使齒質外露、牙齦萎縮等，造成敏感性牙齒的問題，另外，也建議不要挑選太硬毛的牙刷，軟毛單品更好。

2.遠離酸性食物

碳酸飲料、手搖飲、甜食都是很多人愛吃、愛喝的東西，但是長時間食用，加上沒有吃完就刷牙，很容易就會造成牙齒腐蝕，容易蛀牙，所以盡量少吃這類食物，或是吃完立刻清潔，達到牙齒健康。

3.過度美白牙齒

現在年輕男女的愛美意識提高，因此，很多人都會定期去做牙齒美白，但是如果方式不正確，依靠外力磨薄牙齒，或是以溶液腐蝕，很容易都會造成牙齒敏感，建議可以選用比較溫和的方式，或是少吃容易讓牙黃的食物，保持白皙透亮。

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