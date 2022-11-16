董娘砸200萬元買高爾夫球衣！周年慶瘋戶外用品　30萬元球具日賣三組

▲SOGO周年慶高爾夫異軍突起。（圖／SOGO提供）

記者蔡惠如／綜合報導

百貨周年慶進入下半場，SOGO台北三館今（11／16）邁入周慶二波，也分享首波銷售狀況，除每年話題皆熱的精品、化妝品與家電，今年高爾夫等戶外類別更受矚目，業者表示有貴婦一個人就買單200萬元的高爾夫球衣，而要價20至30萬元的HOMMA高爾夫球具更是日賣2、3組，休閒品牌Superdry在周慶業績也成長50%，成為另類銷售亮點。

現代人注重運動健康，高爾夫也成為高端客最愛的休閒之一，其實許多百貨在前幾年就已佈局高爾夫商品，今年逐步邁入疫情後生活，國境開放、口罩戶外預計解封等話題，也為運動、戶外、休閒用品與服飾助推一波，目前正在舉行周年慶的SOGO表示，今年Golf高爾夫的銷售意外亮眼，相關商品可成長到30%，是近幾年最好的數字。

主因在高爾夫商品主客群集中在高端，女性主要購買主力在服飾，男性購買主力則在球具跟配件，Fair Lair服飾單品約在1、2萬元起跳，業者表示一位上市公司董娘光買衣服就買了200萬元，因為高爾夫球場也是重要的社交場合，「就算自己不打也要陪老公打」，而男性以購買球具跟配件居多，HOMMA推出的櫻花系列限量球具款，要價20至30萬元，周年慶首五日每天也幾乎賣出2至3套。

休閒服飾SUPERDRY也分享，今年SOGO忠孝周慶，整體銷售業績成長50%以上，客單價也同步成長40%，算是近年表現最好的，銷售商品占比最高是售價5,480元的經典風衣外套，搭配周慶活動算下來一件不到4,000元，幾乎進店人手兩件，且男性消費族群佔大多數，主因包括旅遊限制放寬、季節的因素，外套銷售創下歷史新高。

而日前新光三越台北信義新天地周年慶，也發現防風防水的機能外套、不論是山系品牌或是潮流品牌都受顧客喜愛，銷量成長雙位數，整體銷量賣出超過5000件，輕量的風衣或是衝鋒衣都熱銷，如ONE BOY兼具防水防風的單品，光周年慶期間就賣破3000件。