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周冬雨「胸前挖洞」微性感罕獲好評！同套服裝接連撞衫宣美、邵雨薇

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記者王則絲／台北報導

大陸女星周冬雨日前出席金雞獎開幕式時，難得將頭髮放了下來，以一身「胸前挖洞」平口黑色褲裝亮相，經常被批評撐不起大禮服的她，這回罕見獲得了網友們高度評價；然而這套Look可說是受到各國女星的造型師歡迎，不久前韓女星宣美，以及台灣女星邵雨薇，也分別在活動上穿上同款，每個人都駕馭出各自的風格與氣場。

▲周冬雨、宣美撞衫 。（圖／翻攝自微博）

▲周冬雨、宣美撞衫 。（圖／翻攝自微博）

▲周冬雨金雞獎造型受到好評。（圖／翻攝自微博）

由於周冬雨的身形瘦小，經常在穿著大禮服出席紅毯活動時，被網友們批評是「小孩開大車」，但是近期似乎在挑選服裝上抓到了平衡比例的訣竅，日前出席金雞獎開幕式的造型，周冬雨選穿LOUIS VUITTON 2023早春的背心褲裝，胸上一條挖空設計讓她小小展露性感，修身的褲裝也替她拉長身形比例，並換下粉絲們早已看膩的貼頭髮型，將波浪捲髮披在肩上，難得的女人味頗獲好評。

▲周冬雨、宣美撞衫 。（圖／翻攝自微博）

▲周冬雨、宣美撞衫 。（圖／翻攝自微博）

▲宣美也穿上同款展露性感身形。（圖／翻攝自微博、宣美IG）

宣美於上個月出席LOVE YOUR W乳癌防治活動時，正是穿著同一套Look現身，給人性感形象的宣美這次也不例外，服裝包覆姣好體態，傾瀉慵懶率性風格的女人味；邵雨薇則是在近日出席LOUIS VUITTON的典藏工藝展活動上，也穿上了這一套，秀出她令人稱羨的直角肩，並搭配直髮營造俐落態度。

▲周冬雨、宣美撞衫 。（圖／翻攝自微博）

▲邵雨薇日前在活動上也以同款Look亮麗出席。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周冬雨, 宣美, 邵雨薇, 撞衫

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