fb ig video ETtoday search mobile

Tiffany青銅腐蝕掛鎖雕塑藏驚喜　打開被鑲鑽、沙弗萊石手環閃到

>

▲▼ Tiffany,Roger Dubuis 。（圖／公關照）

▲Tiffany & Co.攜手當代藝術家Daniel Arsham推出限量99件青銅腐蝕雕塑掛鎖藝術品。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

精品圈與藝術界關係緊密，常有跨界作品吸引粉絲目光，瑞士名錶Roger Dubuis與大陸藝術家劉韡合作打造限量8只的陀飛輪錶；而積極與潮流圈、藝術界展開對話的美國珠寶品牌Tiffany & Co.，再度邀紐約當代藝術家Daniel Arsham創作，以青銅材質雕塑品重現Tiffany古典珍藏庫中的掛鎖設計，搭配聯名Lock手環，共推出99套。

▲▼ Tiffany,Roger Dubuis 。（圖／公關照）

▲Tiffany & Co. x Arsham Studio青銅腐蝕雕塑掛鎖藝術品與限量聯名手環，約1,840,000元。

去年Daniel Arsham為Tiffany創作限量款腐蝕雕塑夢幻藍盒讓人記憶猶新，今年為慶祝全新Lock系列手環誕生，他從早可追溯至19世紀末Tiffany首度推出具實用功能的掛鎖獲得啟發，耗費400小時手工拋光打造Tiffany色調並充滿侵蝕質感與歷史痕跡的掛鎖造型青銅雕塑品，內裝著18K白金鑲嵌鑽石與沙弗萊石的聯名手環，沙弗萊石是品牌於1974年呈現於世人眼前的傳奇寶石，色彩也恰好呼應雕塑品的銅綠光澤。

▲▼ Tiffany,Roger Dubuis 。（圖／公關照）

▲鑲嵌美鑽與沙弗萊石的Tiffany & Co. x Arsham Studios Lock限量聯名手環。

瑞士名錶Roger Dubuis近日則攜手兼具插畫家、雕塑家和畫家身份的大陸藝術家劉韡，創作限量8只的Excalibur MT王者系列單陀飛輪腕錶劉韡（Liu Wei）特別版，面盤布滿彩色線條，這些繽紛線條經過細膩鐫刻和手工填色而成，部分線條填入了UV塗料，而某些則填入SuperLumiNova夜光塗料，因此能在黑暗中散發光芒，展現藝術家心中不斷變化的都市景觀和數位轉型概念。

▲▼ Tiffany,Roger Dubuis 。（圖／公關照）▲▼ Tiffany,Roger Dubuis 。（圖／公關照）

▲Roger Dubuis限量8只的Excalibur MT王者系列單陀飛輪腕錶劉韡特別版，4,580,000元。（圖／翻攝Roger Dubuis IG）

►亮・珠寶／Tiffany重現安迪沃荷聖誕賀卡圖　骨瓷盤、撲克牌美翻

►亮・珠寶／Tiffany石上鳥原來是鳳頭鸚鵡　站姿與位置藏巧思

 

關鍵字：

Tiffany & Co., Tiffany, Roger Dubuis

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

ET Fashion

推薦閱讀

Jennie舞台裝辣到臀線畢露　私下只想寬鬆Zara裝搭香奈兒禦寒

Jennie舞台裝辣到臀線畢露　私下只想寬鬆Zara裝搭香奈兒禦寒

68歲林青霞明日現身台北101！返台力挺愛牌卡地亞　張震同場必定帥爆

68歲林青霞明日現身台北101！返台力挺愛牌卡地亞　張震同場必定帥爆

秀智學漫畫少女裝酷萌翻　高顏值駕馭聯名衫、顯胖外套都不怕

秀智學漫畫少女裝酷萌翻　高顏值駕馭聯名衫、顯胖外套都不怕

蔡依林美胸、玉腿齊發辣翻　放送媚眼襯蛇包 Hamilton罕見35萬高價錶曝光　14K打造三角盾形錶好前衛 啟動G-SHOCK背光跳出瑪利歐　8 bit像素風格錶好復古 梵克雅寶幸運草珠寶展好看又好拍　可愛動物LINE貼圖同步首發 泰迪熊珠寶穿美人魚裝好夢幻　貓熊推珍珠雪球Q爆 凱蒂佩芮性渾圓美胸大解放　巧搭珍珠頸鍊秀衝突美 曾馨瑩露一手百萬「錶王」、AP陀飛輪錶慶生　各大精品獻花禮祝賀

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面