Tiffany青銅腐蝕掛鎖雕塑藏驚喜　打開被鑲鑽、沙弗萊石手環閃到

▲Tiffany & Co.攜手當代藝術家Daniel Arsham推出限量99件青銅腐蝕雕塑掛鎖藝術品。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

精品圈與藝術界關係緊密，常有跨界作品吸引粉絲目光，瑞士名錶Roger Dubuis與大陸藝術家劉韡合作打造限量8只的陀飛輪錶；而積極與潮流圈、藝術界展開對話的美國珠寶品牌Tiffany & Co.，再度邀紐約當代藝術家Daniel Arsham創作，以青銅材質雕塑品重現Tiffany古典珍藏庫中的掛鎖設計，搭配聯名Lock手環，共推出99套。

▲Tiffany & Co. x Arsham Studio青銅腐蝕雕塑掛鎖藝術品與限量聯名手環，約1,840,000元。

去年Daniel Arsham為Tiffany創作限量款腐蝕雕塑夢幻藍盒讓人記憶猶新，今年為慶祝全新Lock系列手環誕生，他從早可追溯至19世紀末Tiffany首度推出具實用功能的掛鎖獲得啟發，耗費400小時手工拋光打造Tiffany色調並充滿侵蝕質感與歷史痕跡的掛鎖造型青銅雕塑品，內裝著18K白金鑲嵌鑽石與沙弗萊石的聯名手環，沙弗萊石是品牌於1974年呈現於世人眼前的傳奇寶石，色彩也恰好呼應雕塑品的銅綠光澤。

▲鑲嵌美鑽與沙弗萊石的Tiffany & Co. x Arsham Studios Lock限量聯名手環。

瑞士名錶Roger Dubuis近日則攜手兼具插畫家、雕塑家和畫家身份的大陸藝術家劉韡，創作限量8只的Excalibur MT王者系列單陀飛輪腕錶劉韡（Liu Wei）特別版，面盤布滿彩色線條，這些繽紛線條經過細膩鐫刻和手工填色而成，部分線條填入了UV塗料，而某些則填入SuperLumiNova夜光塗料，因此能在黑暗中散發光芒，展現藝術家心中不斷變化的都市景觀和數位轉型概念。

▲Roger Dubuis限量8只的Excalibur MT王者系列單陀飛輪腕錶劉韡特別版，4,580,000元。（圖／翻攝Roger Dubuis IG）

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