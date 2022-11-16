35年SOGO忠孝館「轉骨年輕化」　3策略來客年齡層下降5歲

▲SOGO百貨周年慶出現不少年輕客層。（圖／記者周宸亘、杜奕君攝）

記者蔡惠如／綜合報導

SOGO台北三館正值周年慶期間，歷史最久的忠孝館在周慶第5天，6樓的運動樓層仍有不少年輕人逛街，比起往年多出許多新客群，新光三越首間東區賣場「鑽石塔」，將於不久後正式插旗開幕，面臨死忠客群年齡層持續加高，忠孝館找回主顧客二代目光是必要課題，從去年起以3個策略逐步轉骨，今年周慶來逛街的客群年齡層也下探平均5歲。

SOGO忠孝館開業至今35年，長達30年都是SOGO旗下營業額最高的百貨公司，也在1995年成為台灣首家達到100億年營業額的百貨，歷史輝煌，其所在的東區商圈是台北含金量最高的商圈之一，主要原因是周邊客層收入偏高，而忠孝店在鞏固主顧客群上相當成功，但隨著顧客群世代交替，加上新賣場進駐，忠孝館近年開始啟動改裝計畫。

忠孝館店長賴必昌表示，針對年輕客層溝通，在改裝時就要直接規劃，新增5％至10％年輕一代有興趣的新品牌，如在6樓的運動樓層，引入Vans、XLarge、AAPE等潮牌設計，讓年輕人有進來的理由，其二利用優越的地理位置規劃更多快閃店與活動，像日前一樓戶外空間舉行的UNDER ARMOUR「#CURRYH1STORY 10代球鞋特展」，其要價6,500元的10代球鞋就賣出88雙。

第三就是不再用「年齡」來界定主客群，而是用分眾來深化經營，搭配手機群組來建立不同的「Club」，包括Sport、Beauty、Frash（超市）、ThanQ（孩童）、VIP、VVIP、Premium，直接提供客戶感興趣的商品做活動，雖是SOGO全台館別均相同經營策略，但各館採取各自經營客群的方式，忠孝館積極推出定期活動，包括點數加贈、限定贈品等，刺激會員消費。

業者表示，忠孝館預計在明年持續進行改裝換新計劃，第二季將針對3、4樓進行樓面大改，包括天花板與地面都要重新設計，2樓則預計引進精品、輕奢的新櫃位，讓進店消費者能有更多選擇。