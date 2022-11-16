fb ig video ETtoday search mobile

35年SOGO忠孝館「轉骨年輕化」　3策略來客年齡層下降5歲

>

▲▼SOGO百貨週年慶首日。（圖／記者周宸亘攝）

▲SOGO百貨周年慶出現不少年輕客層。（圖／記者周宸亘、杜奕君攝）

記者蔡惠如／綜合報導

SOGO台北三館正值周年慶期間，歷史最久的忠孝館在周慶第5天，6樓的運動樓層仍有不少年輕人逛街，比起往年多出許多新客群，新光三越首間東區賣場「鑽石塔」，將於不久後正式插旗開幕，面臨死忠客群年齡層持續加高，忠孝館找回主顧客二代目光是必要課題，從去年起以3個策略逐步轉骨，今年周慶來逛街的客群年齡層也下探平均5歲。

SOGO忠孝館開業至今35年，長達30年都是SOGO旗下營業額最高的百貨公司，也在1995年成為台灣首家達到100億年營業額的百貨，歷史輝煌，其所在的東區商圈是台北含金量最高的商圈之一，主要原因是周邊客層收入偏高，而忠孝店在鞏固主顧客群上相當成功，但隨著顧客群世代交替，加上新賣場進駐，忠孝館近年開始啟動改裝計畫。

忠孝館店長賴必昌表示，針對年輕客層溝通，在改裝時就要直接規劃，新增5％至10％年輕一代有興趣的新品牌，如在6樓的運動樓層，引入Vans、XLarge、AAPE等潮牌設計，讓年輕人有進來的理由，其二利用優越的地理位置規劃更多快閃店與活動，像日前一樓戶外空間舉行的UNDER ARMOUR「#CURRYH1STORY 10代球鞋特展」，其要價6,500元的10代球鞋就賣出88雙。

▲蔣淯安11日出席「#CURRYH1STORY 10代球鞋特展」擔任開幕大使。（圖／記者杜奕君攝）

第三就是不再用「年齡」來界定主客群，而是用分眾來深化經營，搭配手機群組來建立不同的「Club」，包括Sport、Beauty、Frash（超市）、ThanQ（孩童）、VIP、VVIP、Premium，直接提供客戶感興趣的商品做活動，雖是SOGO全台館別均相同經營策略，但各館採取各自經營客群的方式，忠孝館積極推出定期活動，包括點數加贈、限定贈品等，刺激會員消費。

業者表示，忠孝館預計在明年持續進行改裝換新計劃，第二季將針對3、4樓進行樓面大改，包括天花板與地面都要重新設計，2樓則預計引進精品、輕奢的新櫃位，讓進店消費者能有更多選擇。

關鍵字：

SOGO忠孝, 年輕化, 東區, 鑽石塔, 新光三越

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

ET Fashion

推薦閱讀

「容易愛上聊得來的人」星座Top3！　第一名心被撩走都不知道

「容易愛上聊得來的人」星座Top3！　第一名心被撩走都不知道

爆準！第一眼看到蠟燭還是蝴蝶？秒測你的「內心狀態」

爆準！第一眼看到蠟燭還是蝴蝶？秒測你的「內心狀態」

想找伴「別去聯誼」　專家建議，幾種場合機率更高

想找伴「別去聯誼」　專家建議，幾種場合機率更高

關曉彤撞衫雪炫「腰間肉搶鏡」輸了！　兩截式禮服身材弱點全露 台中三井Lalaport部分品牌曝光　全台首家「日本LOPIA超市」有望進駐 總是心好累？「6個小習慣」有害身心，戒掉讓你更快樂 68歲林青霞明日現身台北101！返台力挺愛牌卡地亞　張震同場必定帥爆 不只是咖啡！營養師曝「一飲料」竟能提神而且零熱量 每天睡不好？營養師傳授「好眠飲食」，讓你一覺到天亮 難怪瘦不了！營養師曝10大「NG減肥行為」　只做斷食法也上榜

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面