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許瑋甯內衣造型腹肌炸裂　大方露事業線當帶貨老闆娘

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▲▼許瑋甯 。（圖／翻攝IG）

▲許瑋甯親自上陣示範自創品牌An.niversary內衣，展現高級性感。（圖／翻攝anno8o7 IG）

記者陳雅韻／台北報導

許瑋甯在Netflix《她和她的她》演出精彩，人氣高漲的她今在IG分享3張美照，是她為自創內衣品牌An.niversary拍攝的新品宣傳照，她不僅大方展現「事業線」，還讓馬甲線全都露，炸裂的腹肌讓網友驚訝她原來這麼結實，一面倒讚美也想下手買內衣了，她瞬間成為最帶貨的老闆娘。

▲▼許瑋甯 。（圖／翻攝IG）

▲許瑋甯健身有成，腹肌線條令網友羨慕不已。（圖／翻攝anno8o7 IG）

去年底許瑋甯與邱澤宣布結婚前，推出自創內衣品牌An.niversary，雖然曾被買家轟延遲交貨且「蕾絲變含羞草」，但她親自上陣滅火挺過風波，今於品牌1周年之際再推新品，她連換3套造型宣傳，一套為綠色內衣盡顯美胸線條、第二套棕色內衣則讓馬甲線搶走目光、第三套高領衣配小褲褲則顯露漂亮的腿部線條，38歲的她狀態絕佳，讓網友狂讚「美炸了」。

▲▼許瑋甯 。（圖／翻攝IG）

▲許瑋甯漂亮的腿部線條也很吸睛。（圖／翻攝anno8o7 IG）

除了為自創品牌盡心宣傳，許瑋甯多年來也與香奈兒（CHANEL）合作無間，無論是彩妝、珠寶或服裝活動常可見她的身影，近日她則戴上品牌新款Première腕錶-原創款，闡述她的時尚觀，她表示：「很多人會把風格和穿搭混為一談，但對我而言，風格是一種優雅的魅力，讓人一見鍾情。」

▲▼許瑋甯 。（圖／翻攝IG）

▲許瑋甯與香奈兒合作無間，佩戴近日主打的Première腕錶。（圖／翻攝anno8o7 IG）

►回顧許瑋甯經典角色　《16個夏天》瑞瑞最讓人糾心、《紅衣》奪影后

►星．變美／許瑋甯「過午不食」，早餐吃得像公主、中午吃得像皇后


 

關鍵字：

許瑋甯, An.niversary, 香奈兒, CHANEL

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