「異性緣好到另一半吃醋」星座Top 3 ！冠軍魅力難擋，純友誼容易被誤會

▲異性緣好到另一半都吃醋星座Top 3 。（示意圖／翻攝自IG@tvn_drama）

記者鮑璿安 ／台北報導

雖然說談戀愛後還是可以保有彼此的交友空間，但是有些人無關是否單身，異性朋友就是比同性還多，隨時隨地散發魅力，以下就公開「異性緣好到另一半都吃醋星座Top 3 」，該不會你也上榜了！

Top 3 射手座

射手座不會因為談了戀愛就犧牲掉自己的社交空間，反而會想要帶著另一半去認識自己的朋友，往往「大剌剌 」的性格很容易讓戀人感到吃醋，認為交際異性朋友時缺少距離感，不過射手根本沒想到那麼多，越是被約束越要唱反調，完全為自己而活。

Top 2 雙子座

雙子座是隨時隨地散發魅力的星座，而且他們交友的時候才不會管性別這件事，無論同性或是異性只要合得來就好，也不會因為談了戀愛就把自己封閉在小圈圈內社交，生活照樣豐富多彩，多少讓另一半吃醋。不過雙子其實是很公平的，自己交友的同時，也不太會管另一半，秉持著信任才會在一起。

Top 1 天秤座

天秤座異性緣超好，總是保持大方、樂觀的態度很吸引人，就算談戀愛後也是一樣，應該說天秤打從心底認為大家都是純友誼，而且隨著年紀增長，有時候異性朋友比同性還多，還要更了解自己，不過天秤當然是很尊重另一半的，會努力讓戀人也接納自己的朋友，只是另一半吃醋時，天秤的粗線條也導致他們後知後覺，渾然不知發生了什麼。

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