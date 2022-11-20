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全台六間頂級火鍋吃起來！龍蝦四吃超高CP、撒上金箔的雜炊好浮誇

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圖、文／MENU美食誌

不怕不好吃，就怕你吃不夠！盤點全台六間頂級火鍋，最近氣溫開始下降，想要好好犒賞自己又想要暖暖胃，高檔火鍋吃起來！

銅花精緻涮涮鍋 高雄美術館店
高雄市鼓山區

以日本進口、要價破萬元的銅鍋煮食，採用高檔食材，專人桌邊服務。銅花精緻涮涮鍋的雜炊非常浮誇，上面撒上金箔，十分吸睛。

▲頂級火鍋 。（圖／美食誌提供）

▲銅花精緻涮涮鍋。（圖／美食客林小涵提供）

二本松涮涮屋 本館 ER BEN SONG SHABU
台北市大安區

有著火鍋界PRADA美稱的二本松涮涮屋，店家的特色柴魚玉露湯，是選用文山包種茶一同熬煮，帶著茶的清香，入喉回甘。

▲頂級火鍋 。（圖／美食誌提供）

▲二本松涮涮屋。（圖／美食客Ashley提供）

竹苑SHABU高級鍋物
台北市大安區

火鍋界築地市場的美譽，竹苑有許多隱藏版的海產美食，還有鑲金箔的壽司，超厲害的客製化海鮮蛋糕，保證讓你大開眼界！

▲頂級火鍋 。（圖／美食誌提供）

▲竹苑SHABU高級鍋物。（圖／美食客Ivy提供）

樂軒日式鍋物料亭
台中市南屯區

引進日本新光堂工藝殿堂級銅鍋，採預約制，有專人服務，每一個座位皆為獨立包廂。開胃菜的珠寶壽司，色香味俱全，不僅小巧可愛又能吃得優雅。

▲頂級火鍋 。（圖／美食誌提供）

▲樂軒日式鍋物料亭。（圖／美食客Miffy Chang提供）

蘭亭和牛極緻鍋
台北市大安區

中國風格裝潢，充滿詩意的用餐空間。主打和牛火鍋桌邊專業服務，採用市面上少見蒸籠烹調的方式料理！還有相當厲害的和牛肉萃二林米飯。

▲頂級火鍋 。（圖／美食誌提供）

▲蘭亭和牛極緻鍋。（圖／美食客at提供）

貳房頂級鍋物
台北市北投區

火鍋界首見的龍蝦四吃，十分有特色，搭配新鮮食材和高級肉品，是視覺和味覺都到位的餐廳。相較於其他店家，價格算是CP值非常高！

▲頂級火鍋 。（圖／美食誌提供）

▲貳房頂級鍋物。（圖／美食客凱粒提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 火鍋, 美食

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