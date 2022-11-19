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天冷限定的惹火穿搭！YSL天鵝絨高級感滿分、Miu Miu極短皮褲叛逆又可愛

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

近日秋冬時節，天氣卻還是有像春夏般的暖熱，怕熱的人穿不住長褲，這種時候不如來嘗試一些適合秋冬的短褲，絨布、皮革、尼龍，這些材質都是天冷限定的惹火穿搭，選搭一件獨特的上衣款式，就是最亮眼的存在。

Saint Laurent

Saint Laurent一直都以高級而頹靡的性感，備受大家喜愛，讓性感不只是誘惑的工具，更是展現自己的方式。這件天鵝絨短褲就是品牌對於性感的完美範例，絨布自帶的光澤感流露出貴氣，而褲腳的扇形下擺更是可愛，呈現女人的兩面性，不只優雅貴氣，也能可愛迷人，

▲YSL天鵝絨短褲自帶光澤，高級感滿分，扇形下擺超可愛。（圖／翻攝自Saint Laurent官網）

▲Saint Laurent天鵝絨短褲自帶光澤，高級感滿分，扇形下擺超可愛。（圖／翻攝自Saint Laurent官網）

Miu Miu

延續今年春夏引領的低腰極短裙風潮，Miu Miu在今年秋冬推出極短皮褲，兩側以皮繩控制開合，低腰的設計能夠展現內搭的性感，同時極短的長度也不擔心低腰褲可能會破壞比例，內襯露出和抽鬚展現品牌對於女性不羈、自由的想像，利用皮革的叛逆重新定義性感，誰說Miu Miu就是乖乖牌？

▲Miu Miu延續春夏低腰靈感，極短皮短褲讓可愛與叛逆並存。（圖／翻攝自Miu Miu官網）

▲Miu Miu延續春夏低腰靈感，極短皮褲讓可愛與叛逆並存。（圖／翻攝自Miu Miu官網）

Simone Rocha

暗黑、詩意、浪漫，Simone Rocha即使是短褲也保有獨特的可愛與溫柔，在褲腳處抓出的蝴蝶結為整體造型增加童趣和份量感，硬挺的尼龍材質形成的空間感就好像穿著裙子一樣，卻不用擔心走光，同時因為材質的特性，光線下能夠折射出不同的光澤，讓這件短褲不只是單純的黑色，而是蘊藏無限可能。

▲Simone Rocha利用尼龍的特性，在褲腳作蝴蝶結，讓短褲可以像短裙，而且不用擔心走光。（圖／翻攝自Simone Rocha官網）

▲Simone Rocha利用尼龍的特性，在褲腳做蝴蝶結，讓短褲可以像短裙，而且不用擔心走光。（圖／翻攝自Simone Rocha官網）

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關鍵字：

短褲, YSL, Miu Miu, Simone Rocha

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